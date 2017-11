SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Tomo izjavljuje Sonji ljubav, a Hrvoje poljubi Branku (Čista ljubav)

HRT1, 12.30, MEKSIČKA SERIJA, Zaljubljena u Ramona

Fabiola kaže Ramónu da ako se snimka pojavi, Juana će se zbližiti s njom i Andreom jer im jako nedostaje. Ramón kaže da mu je drago da tako govori o njegovoj mami. Antonio se iznenadi kada ugleda Roxanu i njih se dvoje posvade. Diego odlazi s mamom. Hortensia vrijeđa Margaritu zbog njezine veze s Antoniom jer je riječ o oženjenom muškarcu. Margarita odgovori da se rastao. Kaže joj da postoji snimka na kojoj Ricardo govori zašto je odlučio ostaviti Juani životno osiguranje. Virginia kaže Roxani da je skrila snimku kako ne bi izgubila Julija. Roxana joj predlaže da vrati snimku Juliju. Ona to čini i dogovore se da ona neće odati njegove namjere, a on nju neće napustiti. Jorge sretno kaže Andrei da se snimka pojavila i poljubi je. On je oduvijek zaljubljen u nju, no ona mu kaže da su rođaci. Diego kaže mami da ne želi da se ona uda za Agustína i da ne želi s njom u Miami jer bi prestao viđati oca.

NOVA TV, 20.15, DRAMSKA SERIJA, Čista ljubav

Kako bi se osvetila Tomi, Goga ga stavlja u smjenu samoga – i to na biciklu. Milan odlazi u posjet Vladi te ga pronalazi pretučenog i očajnog. Milan traži od Ranka da Vladi plati jamčevinu, na što Ranko pristaje, ali samo pod jednim uvjetom: da Sonja osobno dođe po novac. Branka govori Sonji da je Tomo još oženjen za Helenu. Tomo sazna za njihov razgovor i naljuti se na Branku. Naposljetku, pronalazi Sonju na Kuli, gdje joj govori istinu, ali i izjavljuje ljubav. Kako bi se zauvijek riješili Asje, Snježana Rusu daje tajnovitu kuvertu koju on odnosi u kuću Eminine majke. Hrvoje na kocki gubi sav novac, a Snježana mu odbija dalje pomagati. Pijan i očajan, Hrvoje poljubi Branku koja mu opali šamar. Blaž ju tješi.

NOVA TV, 21.15, TURSKA SERIJA, Bit ćeš moja

Emir kreće u akciju kako bi se uvjerio u vezu između Kemala i Nihan, i ujedno uništio stupice koje mu je Kemal postavio. Sasvim maleni dokaz koji će Tufan otkriti u Emirovim se rukama pretvara u veoma veliki adut. Potresi koje je izazvao Kemal uzrokuju duboke pukotine u Emirovu i Asuinu rovu. Dok Nihan i Kemal prate trag tih pukotina, pronalaze jasnu mrežu koja seže do Ozanova ubojstva. S druge strane, Zejnep daje sve od sebe kako bi prikrila svoj savez s Emirom, neizbježan kraj koji je očekivao obitelj Sojdere doći će u neočekivanom trenutku.