SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Tajne koje isplivaju na površinu utječu na odnos Nihan i Kemala (Bit ćeš moja)

HRT1, 12.30, MEKSIČKA SERIJA, Zaljubljena u Ramona

Virginia kaže Roxani da je otišla Antoniju i ondje zatekla Margaritu. Roxana odgovori da mu je Margarita rekla da ju je vidjela s Agustínom. Virginia kaže da se brine jer je Margarita odvjetnica. Jorge i Osvaldo kažu tati da su vidjeli ukradeni auto, da žele otići u policiju, a Julio kaže da će se on pobrinuti za to. Emilia kaže kćeri da ju je vidjela u kasinu i da je više ne želi vidjeti ondje. Inače će joj uzeti auto i neće joj više davati novac. Hortensia kaže Margariti da dok je ona živa, u kući se moraju poštovati pravila. Margarita odgovori da je bila uz nju kako ne bi bila sama, ali da će potražiti stan. Hortensia želi da Antonio otpusti Ramóna jer je zločinac, no Antonio kaže da je on sjajan radnik i da ga neće otpustiti samo kako bi njoj ugodio. Hortensia kaže Antoniju da je pola zemljišta na kojemu je radionica u njezinom vlasništvu i da imaju tjedan dana da napuste radionicu. Ali ako bi otpustili Ramóna, sve ostaje kao dosad. Antonio i Fabiola kažu Ramónu da ga neće dopustiti.

NOVA TV, 20.15, DRAMSKA SERIJA, Čista ljubav

Ranko zbog Maše odustane od Tominog ubojstva, no njihovo se neprijateljstvo još produbi. Tomo je šokiran kad shvati da je Ranko došao s pištoljem. Vlado se budi iz kome, ali ima parcijalni gubitak pamćenja i ne sjeća se nesreće. Milan i Jasna teško proživljavaju loše vijesti, no ipak su sretni što se Vlado probudio. Sonja ulazi u novu svađu s Rankom i ošamari ga. Tomo, ponesen emocijama, skoro joj izjavi ljubav. Zajedno dolaze kod Vlade i otkrivaju mu da je optužen za Asjino ubojstvo. Hrvoje ulaže sve više novca u partiju pokera, ne shvaćajući da upada u Snježaninu klopku. Snježana mora doći u bolnicu nakon novih loših nalaza. Emina shvaća da je Ranko otac djeteta. Snježana saznaje da je trudnoća još rizičnija nego što je mislila. Ranko pronalazi sliku s ultrazvuka i konfrontira Snježanu s pitanjem je li trudna.

NOVA TV, 21.15, TURSKA SERIJA, Bit ćeš moja

Kad se Nihan i Kemal napokon nađu, odgovori koji čekaju Nihan šokantni su bar koliko i njezina pitanja. Svaki korak koji Kemal čini u vezi s Asu još ga malo približava njezinoj vezi s Emirom. Kad se Ajhan i Lejla uključe u akciju, Kemalova istraga napreduje u dva različita smjera.