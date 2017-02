SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Svi su zabrinuti jer misle da je Kijmet otela Topraka (Sudbina)

HRT1, 12.25, DRAMSKA SERIJA, Mjesto koje zovem dom

Jack je bijesan na Carolyn što je tajila da imaju kćer. Ona odbija otkriti djetetovo ime, u želji da situacija ostane kakva jest. Sve više uzrujan i ljut, Jack objavljuje da će pošto-poto doznati identitet njihove kćeri.

Anna stiže Polettijevima na tromjesečno pokusno razdoblje. Svi se teško prilagođavaju, osobito Anna i Gino, kojima je zabranjeno fizičko pokazivanje naklonosti. No Annino skromno i iskreno nastojanje da se uklopi u život na farmi otvara nadu za budućnost. Odluči da neće još Georgeu reći da joj on nije otac – i da će odgoditi potragu za identitetom pravog oca – dok ne bude vrijeme za to.



Elizabeth se obraća Doris u nastojanju da kontrolira trač koji će nesumnjivo uslijediti zbog Anninog života kod obitelji Poletti. Doris prihvaća laž da je Anna otišla k njima učiti talijanski, ali omakne joj se vijest da je Carolyn u gradu. Elizabeth nađe Carolyn u gostinskoj kući jer sumnja da je ona zbog starih rana izbjegava. Carolyn je prisiljena za Elizabeth izmisliti priču, a poslije i za Georgea, o pravim razlozima povratka u Inverness.

Oliviji u gradu sve teže padaju nuspojave Jamesovog liječenja. Dr. Milson, koji nadzire liječenje, zabrani joj da se viđa s Jamesom, tvrdeći da njezine reakcije poništavaju napredak koji ostvaruju. Ispred bolnice Olivia sretne Andrewa Swansona. Laže o tome zašto je ondje, ali on uskoro dozna da je James pacijent, iako nije siguran zašto. Čini se da će se pokušati okoristiti tom informacijom.

Sarah se doseli u Ash Park i Elizabeth odmah uspostavlja prevlast, no protiv svoje volje uskoro počne poštovati Saru. Sarah i George nemalo se iznenade kad Elizabeth objavi kako ide u grad da bi ih malo ostavila same. Njezina im se odluka čini predobra da bi bila istinita. I imaju pravo.



NOVA TV, 18.15, TURSKA SERIJA, Anđeli

Kader je uhvatila Banu s Ekremom što ju je posve zaprepastilo. Nazan nije željela dati novac Kemalu pa joj ubrzo na kućna vrata dolazi policija. Djevojke u domu skupile su potpise i odlaze u općinu kako bi pokušale spasiti dom. Songul prekida s Gunejom zbog njegovih roditelja koji žele zatvoriti sirotište.

NOVA TV, 20.15, TURSKA SERIJA, Sudbina

Koristeći se time što nema Elif, Defne ne izlazi iz kuće. Također nema namjeru nikomu ostaviti Topraka. Sultan misli da joj je kći mrtva i da joj je od nje ostao samo unuk, ali Kijmet joj ne da ni da priđe kući. Sultan ne želi da netko naudi njezinu unuku i Nazli pa odluči otići s njime u Hataj, čime nastane panika jer svi pomisle da je otela Topraka.

NOVA TV, 21.30, TURSKA SERIJA, Obitelj mog oca

Nilgun i njezina djeca izbačeni su iz kuće nakon što je Kemal završio u zatvoru. Fadil nastavlja surađivati s Madžide, ali i sa Suzan, koju šokira informacijom o Tameru i Mertovoj otmici. Suzan je u šoku vidjevši Madžidino lice kakvo prije nije poznavala.

NOVA TV, 22.30, DRAMSKASERIJA, Zlatni dvori

Nakon što ga je Mara uvrijedila, Domagoj zahlađuje odnose s njom. Prvi put ne spremi večeru za obitelj. Mara je zatečena. Pokuša mu se ispričati.

Nikola prizna Žani da joj je podvalio Mladenov poklon i doživi od nje neočekivanu reakciju. Baš kad se čini da im je odnos gotovo pa savršen, Žana ga obavjesti da je dobila posao kolumnistice. Nikola to doživi kao tešku izdaju s njene strane.

Kata pokušava prodati štednjak da bi otplatila dugove te obavještava Antuna i Vesnu da je gotova s cateringom – zauvijek. Vesna i Antun odluče preuzeti Katin catering.

Kad sazna da Eva još nije napustila selo, Kata na njoj iskaljuje sav svoj gnjev: ona u Evi vidi samo guju koja želi iskoristit Mladena.

Nera ne prestaje misliti na Mladena, baš kao i Eva, koja čini sve kako bi ga makla što dalje od sela i Nere te poziva Ranka da joj pomogne u ostvarenju njenih planova.

Begovci su u problemima: očekuje ih suđenje zbog kojeg bi mogli ostati bez svega što imaju.