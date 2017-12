SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Emir istražujući Nihaninu nesreću dolazi do Asu (Bit ćeš moja)

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Anđeli

Dok su Hašmet i Nadžije stvari prenosili u kamion, Bušra je prepoznala sliku koja je visjela na zidu u kući u kojoj je bila zatočena te je to rekla Feride i Topraku. Sada svi znaju da su Hašmet i Nadžije Kemalovi ljudi. Songul pada u nesvijest. Kemal, Ejlul i Kader dožive prometnu nesreću te Ejlul uspije osloboditi Kader.

NOVA TV, 20.15, DRAMSKA SERIJA, Čista ljubav

Želeći nešto promijeniti u svom životu, Blaž daje otkaz na mjesto smetlara. Blaženka nije zadovoljna njegovom odlukom. Ranko dolazi spasiti Snježanu, no njen blef završi tragično i ona pada u provaliju. Ranko odlazi s mjesta nesreće u uvjerenju da je Snježana mrtva. Rus shvaća da je Snježana živa. Ona ga moli da ne kaže Ranku da je preživjela. Rus joj se smiluje, odvede ju u svoj stan, gdje joj sanira rane. Snježana preklinje Rusa da ju zaštiti od Ranka i pomogne joj “nestati”. Tek što se Sonja uselila natrag kod Ranka, Hrvoje dolazi obaviti pretres Rankove kuće. Ranko dolazi kući, pod teretom krivnje i očaja, polako shvaćajući što mu je Snježana zapravo značila. Dina natjera Štefa da se suoči s Rankom, a Ranko ga nokautira. Dina napokon shvaća koliko je Ranko zapravo opasan. Branka uvjerava Tomu da se treba što prije razdvojiti od Helene, a Edita okreće novi list u životu i skida Leskovarov portret sa zida.



NOVA TV, 21.15, TURSKA SERIJA, Bit ćeš moja

Vrata koja Nihan i Kemala dijele od istine posljednja su šansa za spas Tarikove sudbine koja se nalazi na oštrici noža. No, Kemal se ne namjerava predati. Dok se istina ne razotkrije u najčišćem obliku, strpljivo će do kraja pratiti put koji vodi do Ozanova ubojice. Kad tragovi Nihanine nesreće dovedu do Asu, to izaziva njezin sukob s Emirom. U partiji pokera koja se igra između dvojice braće, Emir ima vrlo jaku ruku.