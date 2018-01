SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Sureja susreće Begum ne znajući da je ona Farukova bivša (Istanbulska nevjesta)

HRT1, 12.30, MEKSIČKA SERIJA, Zaljubljena u Ramona

Dalia kaže Ramónu da ju je Fabiola otpustila jer je rekla da je trudna, a to nije istina. On kaže da joj je Fabiola uvijek bila trn u oku, te da je na neki način zaslužila taj otkaz. Savjetuje joj da razgovara sa Sofíjom u vezi s poslom. Porfirio se iznenadi kada mu liječnik kaže da ima leukemiju, te da mora na pretrage da se utvrdi koliko je bolest napredovala. Kaže mu da je znanost daleko dogurala i da postoje dobre terapije za tu bolest. Margarita kaže Antoniju da bi mogao dobiti skrbništvo nad Diegom. Antonio odgovori da je to dobra vijest. Andrea savjetuje Fabioli da razgovara s Juanom i da je shvati. Poveselila se dolasku unučeta i počela je plesti odjeću za dijete. Fabiola moli Juanu da joj oprosti. Roxana manipulira Diegom i kaže mu da je morala na put jer joj njegov tata zbog svoje nove cure ne želi pomoći. Antonio to čuje od Diega i požali se Margariti da ga sada sin mrzi. Margarita odvrati da je Roxana tako zločesta da joj dođe da je uopće ne zastupa, ali da će je ipak nastaviti braniti zbog Diega.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Anđeli

Madžide vodi Meral frizeru. Meral zove Zehru koja bi također išla, no zahtijeva da vozač dođe po nju kako ne bi išla minibusom. Madžide uzima kosu koju je frizer ošišao Meral, to vidi Zehra te napravi scenu kako bi ju uzela. Vozač vozi Zehru do doma gdje Zehra počupa Kader te zamijeni kosu u omotnicama. Meral dolazi k Feride razgovarati. Feride joj želi pomoći, no ne zna o čemu se radi te ju ne uspije savjetovati. Meral ima grižnju savjesti pa curama pokloni narukvice prijateljstva, a Kader i naušnice. Defne ima noćne more te dolazi k Nazan. Ona joj obeća kako će skupa tražiti njezinu majku.



NOVA TV, 20.15, DRAMSKA SERIJA, Čista ljubav

Ranko dolazi kod Tome u pritvor i objavi mu vijest o skorom vjenčanju njega i Sonje. Tomo doživi novi šok kada shvati da Hrvoje sumnja u njega. Helena dolazi po kćer kod Edite, no upada u žestoku svađu s Brankom koja joj ne dopušta da odvede Mašu. Profesor uspije na trenutak urazumiti pomahnitale Helenu i Branku. Nakon što sazna da je Tomo uhićen, Sonja još više pada u depresiju. U međuvremenu, Milan u novinama vidi vijest o Sonjinom vjenčanju te odlazi pomoći kćeri, skrivajući prave razloge svog odlaska pred Jasnom. Sonja se slama u očevom zagrljaju. Očajni Milan želi spasiti Sonju od udaje za Ranka. Moli ju da pobjegnu, no Sonja mu priznaje da ju je Ranko ucijenio Tominim životom – svaki bijeg je uzaludan. Milan zaprijeti Ranku da će spriječiti vjenčanje, no Ranko ga još jednom ismije. I Vlado se odluči vratiti u Vrhovac i spasiti sestru, dok Emnina ostaje u Zagrebu. I dok Vlado s Milanom radi plan kako spriječiti vjenčanje, Ranko šalje Rusa po Jasnu te zove Dominika, ne sluteći tko se kod njega krije.

NOVA TV, 21.15, TURSKA SERIJA, Istanbulska nevjesta

Nepoznata osoba puca na Ademov auto te Faruk dobiva prijavu za pokušaj ubojstva. Dilara je sumnjičava prema Ademu, ispričava se Sureji. Rejhan u goste prima Esmu i Ipek. Esma priča o sukobu Faruka i Adema prijeteći Rejhan. Murat se uvjeri kako muškarac kojeg je vidio sa Zejnep nije njezin dečko, već rođak te mu lakne. Faruk pokreće radove na glazbenoj školi te se Sureja osjeća loše jer ga je napala. Senem i Osmana na tržnici vide ljudi zbog kojih Senem nije dobrodošla u Bursu. Sureji je loše, vidi ju Begum koja joj priskoči u pomoć. Mehmet dolazi kod Boranovih tražeći Senem. Sureja zamoli Begum da joj pomogne snimiti video za Faruka. Ipek obeća pomoći Gulistan s financijama dokle god će joj pomagati.