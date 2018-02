SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Sureja sebe krivi za nesreće koje se događaju u obitelji (Istanbulska nevjesta)

HRT1, 12.30, MEKSIČKA SERIJA, Zaljubljena u Ramona

Andrea kaže Fabioli da Ramón poput magneta privlači klijentice u njihovu radionicu. Predloži da njih dvije primaju klijente. Fabiola se opire tome, ali na kraju pristane. Margarita kaže Juliju da je mama predugo na sedativima, te da će konzultirati drugoga liječnika. Julio odgovori da Francisco zna što radi i da bi se mogao naljutiti. Margarita ipak želi čuti drugo mišljenje, a razgovarat će i s Franciscom. Francisco je uvrijeđen zato što Margarita nema povjerenja u njega, no ona kaže da je zabrinuta za mamino zdravlje. Ramón postane ljubomoran kada ugleda Fabiolu u uniformi kako s Andreom dočekuje klijente. Francisco se dosjeti rješenja kako će spriječiti da se Hortensia ičega prisjeti nakon što joj prestanu davati sedative. Sofíji smeta kada joj Ramón govori o Fabiolinim rođacima. Fabiola kaže Ramónu da zamoli svoju djevojku da ne dolazi u radionicu i govori joj da njega ostavi na miru. Liječnik kaže Porfiriju da osim leukemije, ima i rak jetara, te da bi odmah trebao početi s kemoterapijom.

NOVA TV, 18.15, TURSKA SERIJA, Anđeli

Meral zaustavi policija što snime novinari. Pročuje se kako je Meral uhićena pa ju Madžide i Harika ismijavaju pred Sadrijem. Sadri unatoč uhićenju za Meral želi napraviti zabavu gdje će ju predstaviti kao svoju unuku. Kader je tužna radi majke pa ona i Ejlul dijele emotivne trenutke o obiteljima. Meral moli Songul za pomoć da na zabavu ne dođe Zehra koja se sama pozvala. Neriman je ponosna na Meral jer je popularna te uokviruje članak o njoj i stavlja ga na zid. Feride i Toprak vode djecu u kino, no čim se ugase svjetla Metin počne plakati. Feride odluči odvesti dijete doma. Cure su uzbuđene radi ispita te ne mogu spavati. Banu vidi članak na zidu te shvati kako nije Meral Sadrijeva unuka, već Kader. Djevojčica vidi Banu u hodniku te počne vrištati. Kad cure izađu iz sobe djevojčica kaže kako ih je duh prisluškivao.

NOVA TV, 20.15, DRAMSKA SERIJA, Čista ljubav

Milan se osjeća sve gore što ne može pomoći kćeri. Sjeti se kako ju je tješio kada je bila djevojčica i govorio joj da ju nikad neće napustiti. Uzima pištolj i odluči ubiti Ranka. Na svadbi, konfrontira Ranka, no iskusno Rusovo oko primijeti pištolj i osujeti Milanove planove. Ranko naloži Rusu da čuva Milana, no Milan iskoristi trenutak, onesvijesti Rusa i kreće ostvariti svoj smrtonosni naum. Branka je shvatila da Sonja može dati Tomi alibi i moli ju da mu pomogne. Sonja, iako u opasnosti, odlazi u pritvor, gdje ima emotivan susret s Tomom i daje iskaz. No, kad Tomo treba izaći van, Hrvoje mu kaže da je sudac koji mora potpisati otpust na Rankovoj svadbi. Tomo nokautira Hrvoja, bježi iz pritvora i upada u kafić upravo u trenutku kad odjekne hitac – Milan je upucao Sonju! Tomo ju uzima u naručje i ranjenu odnosi u bolnicu. Ranko ga pokuša spriječiti, ali Tomo ga onesvijesti. Skrhani Vlado i Jasna su uz njega. Milan ostaje sam, uvjeren da je možda ubio vlastitu kćer. U obračunu s Rankom, prisloni njegov pištolj sebi na čelo.

NOVA TV, 21.15, TURSKA SERIJA, Istanbulska nevjesta

Fikretovoj kupnji kuće se ispriječi Farukova odluka oko novca te Esmina želja za obitelji na okupu. Sureja i Esma nađu zajednički jezik po pitanju Surejine slike. Fikret u gostionici razgovara s Ademom koji mu ispriča svoju životnu priču. Senem na bazaru u Istanbulu želi prodati ogrlicu, no kad dođe tren za to ona se predomisli. Bade vidi Murata i Zejnep u gradu te se ražalosti. Čuje Esmu kako govori Nurgul da joj pronađe ženika. Senem daje ogrlicu na procjenu, no boji se kako će ostati bez nje. Esma prigovara braći kako su se razdvojili te da želi mir u kući. Tijekom večere u vrtu počinje gorjeti kolijevka. Ipek govori Sureji kako se to dogodilo radi nje te kako je puna uroka. Esma je potresena. Bade govori Muratu kako je zaljubljena u njega, on ju istjera. Sureja priča Faruku kako misli da je prokleta.