SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Sureja odlazi u bolnicu kako bi saznala da li je trudna (Istanbulska nevjesta)

HRT1, 12.30, MEKSIČKA SERIJA, Zaljubljena u Ramona

Fabiola kaže Franciscu da nije sigurna hoće li potpisati prijenos ordinacije na Francisca. On kaže da razumije da ne želi prenijeti imovinu na muškarca kojega ne voli. Fabiola osjeća krivnju i pristane potpisati prijenos. Policajac obavijesti Roxanu da će je premjestiti u odjel koji se bavi borbom protiv droge. Kad Roxana ugleda Margaritu, izvrijeđa je i zamoli policiju da je izbace. Policajac joj objasni da je Margarita njezina braniteljica. Margarita joj kaže da će je zastupati, ali ne zbog nje, nego zbog Antonija i Diega. Roxana nevoljko pristane, a Margarita kaže da će je poštovati i da želi čuti istinu o tome što se dogodilo. Finito priredi ručak kako bi zaprosio Luisu. Benito dolazi da bi je odvratio od Finita i poljubi je, a Luisa ga pljusne i kaže mu da ga ne želi više vidjeti. Benito kaže Finitu da ga Luisa ne voli, te da otkaže zaruke. Margarita kaže Antoniju da je neki Daniel Ruiz zaveo Roxanu i da ga sada traže, kao i njegovu prijateljicu iz Yautepeca koja ih je upoznala. Juana pita sina je li opet sa Sofíjom. On odgovori da nije, ali da razmišlja o novom životu.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Anđeli

Zehra je ljuta na Meral jer pušta Kader i Sadrija da ostanu sami. Defne pokazuje Nazan slike majke, a ona kaže kako to nije ta žena. Alejna, Džemre i Ejlul odluče poći s Defne na sastanak s njezinom majkom, no to se pokaže kao loša odluka.

NOVA TV, 20.15, TURSKA SERIJA, Istanbulska nevjesta

Esma šalje sluge u čišćenje kuće u vinogradu kako bi je spremili za Ipek i Fikreta. Sureja se povjeri Dilari za trudnoću, ona ju odvede u bolnicu na pretrage. Adem se povlači iz dražbe na Fikretov zahtjev. To u Faruku još više pobudi sumnjičavost. Murat upoznaje novu djevojku, dok se Begum prilagođava na novi posao.

NOVA TV, 21.20, TURSKA SERIJA, Bit ćeš moja

Kemal priča Deniz bajku. Obitelji odlaze u sigurnu kuću, dok Kemal, Nihan i Deniz odlaze u zračnu luku. Asu bježi iz umobolnice, a za to vrijeme Nihan biva oteta. Emirovo rame je inficirano te Kemal dobiva priliku za osvetu.