SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Sureja i Faruk se pomire te odluče ostati u Istanbulu (Istanbulska nevjesta)

HRT1, 12.30, MEKSIČKA SERIJA, Zaljubljena u Ramona

Adalgisa iskoristi Benitovo pijanstvo da ga uvjeri da su skupa spavali. On se ničega ne sjeća, ali budući da su oboje goli, ne zna što bi. Antonio kaže Margariti da Fabiola neće doći raditi jer nije dobro, a Margarita kaže da je možda trudna. Dalia prisluškuje i uzme tu trudnoću zdravo za gotovo. Valente kaže Ramónu da bi bilo najbolje da zaboravi Fabiolu jer ono što se dogodilo među njima njoj ništa nije značilo. No, Fabiola voli Ramóna i premda je u braku s Franciscu, ne da mužu da je dirne. Margarita joj kaže da je Ramón pronašao utjehu uz Sofíju i da ih je vidjela zagrljene. Adalgisa kaže Benitu da je ono što se među njima dogodilo bilo predivno i da jedva čeka da bude njegova žena. Benito se i dalje ničega ne sjeća, pa joj napomene da on voli Luisu. Adalgisa ga na to moli priliku da mu dokaže da ga može usrećiti. Podsjeti ga i da ga je Luisa prevarila. Dalia kaže Ramónu da Fabiola čeka Franciscovo dijete. Luisa kaže Daliji da se udaje za Finita, premda ga ne voli. Francisco kaže Carlosu da će kupiti ordinaciju novcem svoje glupe žene. Hortensia sve sluša i izgrdi ga.

NOVA TV, 18.15, TURSKA SERIJA, Anđeli

Ejlul prati Defne na sastanak s majkom, no Alejna ih prevari. Feride očekuje socijalnu radnicu te se iznenadi tko je ona zapravo. Sadri organizira Meral zabavu za rođendan, no u kutiji poslanoj iz tvrtke krije se neugodno iznenađenje.

NOVA TV, 20.15, TURSKA SERIJA, Istanbulska nevjesta

Nakon razgovora Sureja i Faruk shvaćaju kako ne mogu živjeti jedno bez drugog. Ipek pokušava obrijati Fikreta, no uplaši se. Faruk je ljut na Esmu te Sureja i on odluče večerati u Istanbulu. Za to vrijeme, Esma izbacuje Senem iz kuće, no Osman se zalaže za nju. Adem se sastaje s Dilarom te nudi financiranje glazbene škole.

NOVA TV, 21.20, TURSKA SERIJA, Bit ćeš moja

Emir upada u Nihaninu i Kemalovu kuću pozdraviti se s Deniz. Zejnep odaje Emira u namjeri da pobjegne, no Emir ipak sve obmanjuje. Sud oduzme očinstvo Emiru i Kemala proglašava Denizinom ocem. Emir se susreće sa Zejnep te otima Deniz.