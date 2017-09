SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Sonja se zbog Tome posvađa s Rankom, a Edita se raduje Mašinom dolasku (Čista ljubav)

HRT1, 12.25, MEKSIČKA SERIJA, Voli me zauvijek

Maite daje iskaz policiji, ali Leonel ju je uputio što će reći, pa policija nije ništa dobila njezinim iskazom. René je uvijek bio dobar kockar i želi otvoriti nelegalni kasino. Carolina mu pomaže. Julieta joj daje da popije kiselinu, a Carolina misli da je to voda. Mauricio na blogu opisuje svoje osjećaje prema Valentini. Ona to pročita, ali ne zna da on to piše o njoj.





NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Anđeli

Banu i Mesude gube poslovne veze zbog incidenta s trovanjem u školi. Banu je u depresiji i zatraži pomoć od Kader. Kader će počiniti najveću pogrešku u životu jer ne želi povjerovati svojoj majci.

NOVA TV, 20.15, TURSKA SERIJA, Čista ljubav

Smetlar Blaž zazire od novog kolege Tome i odbija raditi s njim. No, kada pijana ekipa napadne smetlare, a Tomo spasi svoje kolege, Blaža i Profesora, Blaž mijenja mišljenje te pred šefom Štefom, koji ih je pozvao na razgovor zbog incidenta, preuzima odgovornost za tučnjavu, čime spasi Tomu od otkaza. Sonja prešutno pristaje na Rankovu prosidbu, no njen zaručnički prsten Jasninom zabunom završava u smeću. Kada to shvati, Sonja moli smetlare, među njima i Tomu, da joj pomognu spasiti prsten. Tomo u hrpi smeća nalazi prsten te u zoru dolazi vratiti ga Sonji. Trenutak prekida Ranko koji otjera Tomu. Sonja se posvađa s Rankom zbog Tome, no on vješto manipulira njome, govoreći joj da je Tomo ništa drugo doli okorijeli kriminalac. Sretna Edita kupuje zabavni park za Mašu. No, sreću joj pokvari Brankin napad i naredba da se ne približava nikome od njene obitelji.

NOVA TV, 21.15, DRAMSKA SERIJA, Bit ćeš moja

Uz Asuinu pomoć Zejnep uspijeva spasiti dijete, ali kuje i novi plan kako bi stekla garanciju za njegov život. Napušta kuću i potraži sklonište kod Kemala. Njezina odluka da ode od muža uzruja obitelj Sezin i njezine roditelje. Zejnepin potez izaziva duboke sumnje kod Nihan. Nihan je odlučna u namjeri da sazna što uzrokuje nemir između Emira i Zejnep.