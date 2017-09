SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Sonja koja se udaljila od Tome dirnuta je Rankovom životnom pričom (Čista ljubav)

HRT1, 12.25, MEKSIČKA SERIJA, Voli me zauvijek

Ferin tata nije otišao na avion, nije mrtav, nego se vraća po Fer. Moli Maite da mu pomogne da se riješe Osvalda. René se naljuti kada sazna da je zbog Leonela Alan teško bolestan.





NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Anđeli

Kemal ne želi propustiti nijednu priliku kako bi zagorčao Ejlulin život. Songul popušta i dopusti ocu i Zehri da se vjenčaju. Nazan je odvedena u postaju. Songul otkriva Mertu da Meral osjeća nešto prema njemu.

NOVA TV, 20.15, DRAMSKA SERIJA, Čista ljubav

Dina govori Tomi da zbog njegove prošlosti, ali i punog vrtića, Maša ne može biti upisana. Maša je nesretna pa Tomo zove Branku da ju utješi. Pri susretu, on i Branka se ponovno posvađaju oko Edite. Kroz razgovor s majkom, a potaknuta saznanjima o Tominoj kriminalnoj prošlosti, Sonja odluči biti bolja zaručnica Ranku. Njih dvoje odlaze pred sirotište, gdje Rankova priča takne Sonju te su bliži nego ikada. Ranko odlazi k Editi kako bi popričao o prodaji kuće. Usput sretne Tomu, kojem prijeti da neće dugo ostati u svojoj kućici. Vlado preuzima organizaciju otvorenja kafića, a Milan je zabrinut jer troši više novaca no što Milan misli da bi trebalo. Blaž se sprema za spoj s Brankom, no ona zbog Tome zaboravi na dogovor. Kada se sutradan slučajno sretnu, Blaž je jako hladan prema njoj.

NOVA TV, 21.15. TURSKA SERIJA, Bit ćeš moja

Ljubav između Kemala i Nihan nimalo ne jenjava. Ipak, nalaze se u najkritičnijem životnom razdoblju, zbog čega se moraju kloniti jedno drugoga. Oboje moraju donijeti kritične odluke koje će zapečatiti njihovu ljubav. Na kraju dana, Nihanina i Kemalova ljubav morat će proći kroz najveću kušnju dosad.