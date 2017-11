SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Sonja i Toma se ne mogu suzdržati te se poljube (Čista ljubav)

HRT1, 12.30, MEKSIČKA SERIJA, Zaljubljena u Ramona

Sofia kaže Timoteu da se neće udati za njega dok ne obave pretragu na očinstvo i napomene da će ona biti nazočna tijekom pretrage. Roxana kaže Virginiji da Margarita i Antonio traže stan. Virginia kaže da je njihova veza ozbiljna. Roxana joj kaže da je Antonio bio tako uzbuđen da je poklopio slušalicu jer je Margarita došla. Virginia odgovori da se vidi da je ljubomorna. Roxana prizna da je ljubomorna, ali zbog sina, a ne zbog Antonija. Valente kaže Ramónu da je Sofia pitala za njega i da je lagala kako mu ne bi učinili nažao. Roxana se želi vratiti u Meksiko kako ne bi izgubila sina. Agustín joj kaže da je voli i da je sve ono prije bio rekao zbog ljubomore. Ona ga zamoli da joj vjeruje, obeća da će se vratiti. Hortensia pita Francisca je li Fabiola s njim, a on odgovori da nije.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Anđeli

Kad cure i Feride ne pronađu Ejlul na adresi koju im je dao Kemal, preplavi ih strah. Kemal prizna da je lagao pa ga Mesude napadne. I dok već gube nadu, sve šokira iznenadna prijava koju dobije policija.

NOVA TV, 20.15, DRAMSKA SERIJA, Čista ljubav

Tomo uvjeri Sonju da imaju dokaz da je Vlado nevin. Sonja, Milan i Jasna uživaju u optimizmu, no ubrzo ih zatekne vijest o Vladinom bijegu. Vlado se, uz pomoć Rusa, sakrije u napuštenu tvornicu, neznajući da su mu Snježana i Ranko sve smjestili. Snježana manipulira Eminom, koja Hrvoju javi Vladinu lokaciju. Hrvoje Tomu zaveže lisicama, sprječavajući ga da sudjeluje u hvatanju Vlade. U međuvremenu, Branka, potaknuta razgovorom s Hrvojem, potiče Sonju da se makne od Tome jer ugrožava njegovu uvjetnu. Sonja nalazi vezanog Tomu, ali ga odbija osloboditi zbog razgovora s Brankom. Sonja i Tomo se više ne mogu suzdržavati i napokon se strastveno poljube, Sonja ga oslobodi te odlaze do tvornice, gdje se Vlado, kad čuje sestrin glas, odluči predati. No, izlazi s pištoljem u rukama pa se Tomo ispriječi između Vlade i naoružanih policajaca. Ranko odluči žrtvovati Vladu, ali kad dozna da je Sonja na mjestu događaja, kreće k njoj.

NOVA TV, 21.15, TURSKA SERIJA, Bit ćeš moja

Dok Kemal nastavlja svoju predstavu vjenčanja s Asu, Nihan se nađe obuzeta ljubomorom koju ne može potisnuti. No Kemal će još jedanput pokazati Nihan da njegovu ljubav prema njoj ništa ne može promijeniti. Dok je Kemal nakon smicalice s parcelom koju mu je podvalio Emir gotovo siguran da je Asu krtica, u srce ga pogađa ime koje će mu spomenuti Otrov.