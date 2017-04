SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Soner počinje stvarati Elif probleme, a Defne hvata panika (Sudbina)

HRT1, 12.25, MEKSIČKA SERIJA, Voli me zauvijek

Paulina objasni Inés što se dogodilo. Majka je shvaća i stane uz nju. Adrián kaže Julieti da će se oženiti s Paulinom, a Julieta podivlja. Camilo izjavi ljubav Paulini. Mauricija puštaju iz bolnice, te se on vraća kući, no Nuriji to smeta. Nuria moli Acaciju da sazna kako bi mogla kupiti fakultetsku diplomu. Camilo misli da je njegov tata otišao s ljubavnicom Mónicom u Chetumal.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Anđeli

Svi su zabrinuti dok policija traga za Nazan. Džemre nije sigurna je li napala Nazan ili ne, a njezina teta otežava joj situaciju. Djevojke posjete Džemre i posumnjaju da nešto nije u redu. Gunej je otišao od kuće i prisiljen je pronaći posao. Songul mu je potpora u tome. Serkan je u panici zbog Nazanina nestanka pa napada Kemala.

NOVA TV, 20.15, TURSKA SERIJA, Sudbina

Defne sazna da će Zija ići na operaciju kako bi se oporavio, te misli da će sve tajne uskoro izaći na vidjelo. Sve je više hvala panika i ne vidi izlaz iz situacije. Pred Kahramanom i ostatkom obitelji pretvara se da joj je drago zbog Zije. Soner stvara Elif probleme na poslu jer je sa sobom dovela Topraka. To je samo početak nevolja koje će joj uzrokovati novi šef.

NOVA TV, 21.05, TURSKA SERIJA, Tuđi život

Hazal je usmrtila nožem Ozgura tijekom svađe. Zločin koji je počinila ostaje nekažnjen, ali je zbog toga stekla doživotnog neprijatelja. S namjerom da sve upropasti, Asuman u ljetnikovcu odabire upravo Hazal kao osobu od povjerenja. Džansu, koja se u tajnosti udala za Deniza, obznanjuje svojoj obitelji da je trudna. Ozkan poludi kada sazna tu sretnu vijest i opet se dovodi u veliku nevolju.

NOVA TV, 22.40, DRAMSKA SERIJA, Zlatni dvori

Martina svima priznaje da je odustala od faksa. Vinko i Irena su u šoku. Martina se na koncu miri s ocem i obeća mu da će se iskupiti i naći posao.

Mladen i Nera se konačno sastaju. Nakon Lolinog rođendana, Mladen iznenadi Neru romantičnom večerom. Uvjeri ju da nema ništa s Evom te se njih dvoje konačno prepuštaju nježnostima.

Nikola, Mara, Petar i Ana saznaju da je uzrok obolijevanja konja u onečišćenju te odluče zaustaviti radove na gradilištu i otkriti uzrok problema.

Zvonko i Ivica se svađaju zbog Kate, čije su letke raznosili u nekoj zabiti gdje im se pokvario auto. Ivica je ljuta jer Zvonko ne zamjera Kati, nego njoj što je pristala na uslugu. Zvonko ne zna kako dokazati Ivici da ne voli Katu, nego nju. Ivica na kraju prizna da želi da je Zvonko oženi. Zvonko pristaje.

Domagoj sanja san koji ga prenerazi – da jede meso!