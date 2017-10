SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Situacija između Kemala, Nihan i Emira je sve napetija (Bit ćeš moja)

HRT1, 12.25, MEKSIČKA SERIJA, Voli me zauvijek

Istražitelj kaže Gonzalu i Mónici da je René počinio težak prekršaj zbog kojega bi mogao dobiti dugogodišnju zatvorsku kaznu. Gonzalo posjeti Renéa i kaže mu da će ga uvijek čekati raširenih ruku. René mu odvrati da ga mrzi jer je zbog njega završio u zatvoru. Leonelu u zatvoru prijeti Félix koji traži novac kako bi ga štitio. Adriana ne zna tko je otac njezina djeteta. Odluči napraviti pretragu kako bi to otkrila. Fabricio joj obećava da će priznati dijete ako je njegovo. Mónica obeća Carolini da će biti uz nju i unuče. Raquel proživljava posljednje dane u krugu obitelji i u sjećanju na veliku Alfonsovu ljubav. Umire u miru.





NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Anđeli

Nazan ostavlja Defne u sirotištu i odlazi. Defne prolazi kroz živčani slom u sobi od djevojaka. Bijesna na Nazan, odlučuje Serkanu reći svu istinu o posvojenju. Serkan se suočava s Nazan i traži objašnjenje.

NOVA TV, 20.15, DRAMSKA SERIJA, Čista ljubav

Sonja sretne Tomu. Iako im je oboma teško, slože se da je najbolje da je se Tomo kloni. Tomo odlazi ispričati se Gogi, koju je pak Dina optužila da je Štefova ljubavnica, te ju poziva na večeru. Dina je izbacila Štefa iz kuće i on se budi u svom autu. Na poslu pokušava zavesti Gogu, koja ga s gnušanjem odbija pa joj on uručuje otkaz.

Dina govori Sonji kako misli da je Ranko vara sa Snježanom, no Sonja odbija u to vjerovati. Istovremeno, Ranko želi da Snježana organizira zaručničku zabavu za njega i Sonju. Snježana zamalo uhvati Eminu kako njuška po Rankovu uredu, no pada u nesvijest prije no što ju spazi. Iako se Emina pobrine za nju, Snježana je i dalje rezervirana prema njoj i kaže joj da nikome ne govori što se dogodilo. Kada vidi masnicu na Sonjinom oku, Milan odlazi suočiti “zeta”. No, Ranko ga brzo ušutka, zaprijeti Milanu životom, dok s druge strane, Rusu naređuje da prati Tomu i nađe način da ga se riješi. Emina nalazi Milanov rokovnik, a u njemu ime svoje sestre – Asje.

NOVA TV, 21.20, TURSKA SERIJA, Bit ćeš moja

Velik potres nastaje nakon svakoga koraka u trokutu Emir-Kemal-Nihan. Najveću opasnost za Emira predstavlja Kemal koji će se probuditi i shvatiti da je Deniz njegova kći. Vrlo grubo upozorava Nihan u vezi s ovim pitanjem. I Nihan je odlučna da će držati Deniz podalje od Kemala. Ponovni Kemalov ulazak u njihove živote znači vraćanje svega na početak i riskiranje života njezine kćeri u ratu između Kemala i Emira.