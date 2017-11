SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Ranko smišlja kako će se preko Branke osvetiti Tomi (Čista ljubav)

HRT1, 12.25, MEKSIČKA SERIJA, Zaljubljena u Ramona

Virginia kaže Roxani da je njezin sin Osvaldo otišao od kuće jer je Julio prodao njegov auto. Kaže joj da je muž bio u financijskim problemima i da nije ništa govorio o tome. Roxana misli da bi ga trebala pratiti da vidi kamo ide. Chava kaže Rulu da su Ramón i Fabiola imali sudar i da je ona gore prošla. Fabiola kaže Franciscu da se ne ponaša kao da je njegova neprijateljica. Nudi mu prijateljstvo, ali on ga odbije. Fabiola mu kaže da će Juana dobiti novac od životnog osiguranja zahvaljujući videu koji je osvanuo. Francisco se iznenadi i kaže da će već nekako naći svoju sreću. Ramón kaže mami da su Fabiola i on u vezi. Juana ga pokušava uvjeriti da su njih dvoje vrlo različiti i da neće biti sretni, no Ramón kaže da treba njezinu potporu i da će svima pokazati da se vole. Juana želi da on i Fabiola budu sretni. Oboje voli kao svoju djecu i ne želi da zbog nečega pate. Francisco moli Fabiolu da obnove vezu, a ona mu kaže da je u vezi s Ramónom.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Anđeli

Ejlul otpuste iz bolnice te se vrati kući. Ako Mesude odsad i nastoji biti dobra majka, Ejlul će biti jako teško zaboraviti bol iz prošlosti.



NOVA TV, 20.15, DRAMSKA SERIJA, Čista ljubav

Nakon svađe s ocem, Vlado dolazi kod Ranka, koji ga uzima pod svoje i počne okretati protiv sestre. Na Milanovu molbu, Sonja odlazi razgovarati s Vladom, koji joj zamjera što je s Tomom. Sonja odlazi kod Ranka kojemu potvrdi da je s Tomom. Ranko im daje svoj blagoslov, ali istovremenu slaže listu za odstrel koja uključuje ljude važne Tomi. Nakon što posjeti Branku u salonu, Ranko dobiva ideju – oduzet će joj frizeraj. Maša je nesretna jer je Sonja nehotice uništila njenu sliku s majkom. Sonja joj se pokušava ispričati, no Maša je neutješna. U međuvremenu, Tomo dobiva papire za razvod. I dok se Sonja i Tomo raduju skorom rješenju situacije, Tomo i dalje ne zna kako to reći Maši. Hrvoja u bijegu od kamatara zaustavi vijest da ima anđela čuvara koji se s njim želi sastati.

NOVA TV, 21.20, TURSKA SERIJA, Bit ćeš moja

Tarik sumnja da između Banu i Emira postoji veza pa se polako približava njemu nepoznatim istinama. S druge strane, Zejnep dobiva otkaz s posla koji joj je bio posljednji oslonac. Kemal je ušao u trag lokaciji na kojoj se nalaze Nihan i Deniz. Da li je spreman na Emirov dolazak i okršaj?