SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Ranko se odluči riješiti Tome kojega smatra ozbiljnom prijetnjom (Čista ljubav)

HRT1, 12.25, MEKSIČKA SERIJA, Voli me zauvijek

René se nagurava s nekim muškarcem pred ilegalnim kasinom i u tom kaosu opali pištolj. Ranjenog muškarca voze u bolnicu. René nazove oca i moli ga pomoć. Gonzalo ga nazove izdajnikom jer se udružio s Leonelom i odbije mu pomoći u bijegu. Valentina i Mauricio uživaju u punini svoje ljubavi i zakunu se jedno drugome na vječnu ljubav.





NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Anđeli

Sadulah i Zehra se odlučuju za vjenčanje iz vedra neba. Songul je očajna i mora se naviknuti na novi život. Nazan poludi kad vidi kako Defne očijuka sa starijm muškarcem. Kako bi je naučila lekciju, Nazan odlučuje smjestiti Defne u sirotište.

NOVA TV, 20.15, DRAMSKA SERIJA, Čista ljubav

Sonja ugleda Tomu i Gogu u strastvenom poljupcu. Ipak, Tomo objasni Gogi da trenutno nije za veze. Goga je razočarana, ali ipak ga zamoli za pomoć oko selidbe. Naime, Gogi su isključili struju pa ona i Branka zaključe da je najbolje da postanu cimerice. Nakon noćne smjene, Tomo ipak sazna za Rankov posjet te se odlazi obračunati s njim. Edita i Profesor se zbližavaju pri čuvanju Maše. Edita sazna da je Profesor bivši alkoholičar i da ga je obitelj napustila, no ne osuđuje ga. Ranko provede noć sa Snježanom. Drugo jutro, Dina i Štef vide Snježanu pred poljubac s Rankom. Dinu muči što reći Sonji, no Štef joj zabranjuje da ikom išta govori! Uvjerava ju da je u pitanju samo poslovan odnos. Tomo konfrontira Ranka, koji jedva dočeka priliku: provocira Tomu i dolazi do fizičkog obračuna. Sonja se šokira kada ih zatekne u tučnjavi. Dok ih pokušava prekinuti, Ranko ju slučajno udari. Ljuta Sonja govori Tomi da je bolje da ode, pa i sama odlazi. Ranko se kaje zbog slučajnog udarca i ljubomore te se obeća iskupiti potresenoj Sonji, koja pak izbjegava roditelje, kako ne bi vidjeli masnicu na njenom licu. Ranku je dosta Tome – želi ga mrtvog! Za to vrijeme, Goga kod Branke čeka Tomu. Kada shvati da ništa od toga, razočarana je. Branka ju smiruje i zove Blaža da im pomogne sa selidbom. I Štef tješi uplakanu i očajnu Gogu. No, u zagrljaju utjehe zatekne ih – Dina. Vlado i dalje pokušava saznati nešto više o Emini, no bez uspjeha. Misleći da je sama, Emina pokušava ući u Rankov ured kako bi pronjuškala, u potrazi za sestrom. No, zatekne ju Snježana.

NOVA TV, 21.55, TURSKA SERIJA, Bit ćeš moja

Nihan dolazi do svoje kćeri Deniz. Dok Emir smatra kako mu se Nihan predala te kako iznova uspostavljaju ravnotežu, ne zna za njezin dugoročni osvetnički plan. Dok Nihan nastoji držati kćer podalje od svake opasnosti, započinje rat čije su bojišnice vrlo jasne. Iako tvrdi da u tom ratu neće dopustiti da joj Kemal pomuti misli, vrlo joj je teško objasniti srcu da se treba držati podalje od njega. Nakon što je izašao iz zatvora, Kemal priprema arenu kako bi se suočio s istinskim neprijateljem. Svaki put kad ugleda Nihan prisjeti se kako zidovi koje je podigao oko srca nisu neprobojni.