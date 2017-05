SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Rahmi se odluči predati policija, a Džihan upoznaje Dilaru s Harunovim poslovima (Tuđi život)

HRT1, 12.25, MEKSIČKA SERIJA, Voli me zauvijek

Adrián kaže Jaimeu da se tata ubio pred Julietom i da je zato ona poremećena osoba. Gisela nudi Jaimeu pomoć. Psihijatrica kaže Julieti da Gonzalo nije kriv za smrt njezina oca, da je Adrián nikad neće ostaviti jer joj je brat. Adrián zahvali Julieti jer mu je bila poput majke. Ona ga podsjeti da ga voli i zamoli ga da je nikada ne ostavi. Inés moli Gonzala da ode od kuće i da joj rastavu, no on na to ne pristaje. Paulina kaže Karen da ju je Camilo zaprosio, ali da nije pristala. Odette laže Adriánu da su je primili na španjolski fakultet. Beto je tužan jer Chelo ne želi biti njegova djevojka. Odluči otići raditi negdje drugdje da joj ne bude blizu. Nuria moli Inés da se ne rastane od Gonzala, budući da se udaje i želi da roditelji budu na vjenčanju. Mónica zove Gonzala da ga zamoli da posjeti svoje sinove jer je čula da je odsjeo u hotelu. Nada se da se rastao od Inés kako bi bio s njom.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Anđeli

Kemal je bijesan jer mu je trgovina propala zbog Ejluline tužbe pa odluči rasprodati sve stvari iz Mesudine kuće, uključujući i Ejlulinu uspomenu na njezina oca. Feride je na mukama dok s budućom svekrvom odlazi u kupnju, no spasit će je Neriman. Kader pokušava pomoći Banu, no ona joj ne uzvraća zahvalnošću, već odbija njezinu pomoć jer je previše ponosna.

NOVA TV, 20.15, TURSKA SERIJA, Tuđi život

Džansu se probudila iz kome, ali ne zna da je izgubila dijete. Dilara nema hrabrosti reći Džansu istinu pa njezine laži dodatno zakompliciraju situaciju. Gospodin Rahmi odlazi na grob Ajše, a ondje zatječe gospođu Mahide. Gospodin Rahmi shvaća da više nema izlaza i odluči se predati policiji. Dilara od Džihana doznaje za Harunove prljave poslove i odlučuje zatražiti rastavu.