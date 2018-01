SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Pripreme za Nihanino i Kemalovo vjenčanje nastavljaju se (Bit ćeš moja)

HRT1, 12.30, MEKSIČKA SERIJA, Zaljubljena u Ramona

Dalia kaže Ramónu i Valenteu da je Antonio jako zabrinut jer je njegova bivša žena nestala s djetetom i možda je otišla s njime u inozemstvo. Valente kaže da to nije moguće jer bi trebala imati očevo dopuštenje. Ramón kaže Antoniju da ga je on prvi zaposlio i da će mu zato sada priskočiti u pomoć. Antonio kaže Margariti da se nada da dijete ne pati, a Margarita ga smiruje. Govori mu da Roxana nije loša majka. Antonio odgovori da ona iskorištava dijete za osvetu. Ramón kaže Fabioli da su Diego i Roxana u Yautepecu. Fabiola ga moli da ih drži na oku dok ona ne dođe sa svojim ujakom. Julio kaže Osvaldu da ga fakultet nije prijavio policiji zbog trgovine ispitima, ali da neće dobiti diplomu. Osvaldo odgovori da je on rođen za biznis. Julio ga upozori da će morati donositi novac u kuću i raditi. Kaže mu da će se morati brinuti o baki. Roxana se uznemiri kada ugleda Fabiolu i Ramóna i želi pozvati policiju. Fabiola joj kaže neka ih slobodno zove jer će onda nju uhititi jer je Antonio podnio tužbu protiv nje. Antonio dolazi i odvodi Diega. Fabiola i Ramón ostaju na cesti jer je auto ostao bez goriva, a mobiteli im nemaju signala.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Anđeli

Zehra potroši dio novca koji je Gunej ostavio te Songul ne može platiti razredbeni ispit. Meral i cure do škole vozi limuzina. Madžide govori Meral kako nije potrebno napraviti DNK test jer bi tako ona ostala bez nasljedstva. Songul ne želi prihvatiti tuđi novac.



NOVA TV, 20.15, TURSKA SERIJA, Istanbulska nevjesta

Sureja i Faruk se pomire. Esma Sureji daje ogrlicu koju je Ipek odabrala, dok za Ipek čuva obiteljsko nasljeđe. Omer se pomiješa sa Surejinim svatovima te pokuša samoubojstvo. Ipek napada Sureju za sramotu na vjenčanju, dok je Esma neugodna prema Sureji.

NOVA TV, 21.25, TURSKA SERIJA, Bit ćeš moja

Lejla se ne može braniti sa slobode, no šalje pismo Kemalu i Nihan kako ne želi odgodu vjenčanja. Emir se trudi odgoditi vjenčanje, no dokazi koje je Kemal predao uništavaju Emira i holding. Pripreme su u tijeku, no unatoč svim mjerama opreza Emir sprema neočekivano.