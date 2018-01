SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Posljednja epizoda serije donijet će kraj koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim (Bit ćeš moja)

HRT1, 12.30, MEKSIČKA SERIJA, Zaljubljena u Ramona

Margarita kaže Antoniju da će premjestiti Roxanu u zatvor, te da ona kao njezina braniteljica želi biti ondje. Roxana kaže Antoniju da njegova ljubavnica nije ništa učinila da je obrani jer joj odgovara da ona bude u zatvoru. Antonio odgovori da sve shvaća previše osobno, ali da je Margarita prava profesionalka u svome poslu. Kaže joj i da je Diegu rekao da je ona na putu jer ne želi da sin vidi majku u zatvoru. Julio se naljuti kada sazna da su Juana i Andrea kupile vrt, a one ga uvjeravaju da je to sjajna investicija. Sofía kaže Ramónu da je bio sretan dok ga Fabiola nije nazvala. Kaže mu da ne podnosi to što on stalno misli na Fabiolu. Ramón joj se ispriča i uvjerava je da želi zaboraviti Fabiolu, ali ne ide lako. Kaže joj da mu je žao zbog svega i predloži joj da nastave svoju vezu. Ona pristane i poljubi ga. Fabiola ugleda Sofíju i Ramóna zajedno i pomisli da žive skupa.

NOVA TV, 20.15, TURSKA SERIJA, Istanbulska nevjesta

Esma pokazuje Ipek Fikretove papučice te govori kako očekuje od nje unuka za nastavak loze. Trudna Sureja čuje razgovor te je to povrijedi. Osman čuje razgovor Sureje i Dilare te se rastuži. Dilara unajmi prostor za školu, a Faruk i Fikret svađaju se zbog kolodvora i Fikretovih poslova bez Farukova znanja. Esma pošalje Ipek i Fikreta u kuću u vinogradu gdje Fikret popije te dovodi Ipek u neugodnu situaciju. Sureja kaže Faruku vijesti što njega oduševi i odmah želi proslavu. Sureja se suočava s Esmom te joj govori kako je htjela biti drugačija kako bi se prilagodila svekrvi, no ona to nije prihvaćala. Nakon svađe Esma pada u nesvijest.

NOVA TV, 21.30, TURSKA SERIJA, Bit ćeš moja

Adem otima Zejnep. Nihan izaziva Asu te dolazi do njihovog sukoba. Zejnep uzima pištolj, odlučna kako će napokon pronaći svoj unutarnji mir. Baran spriječava Asu od nepoštivanja Emirovih naredbi. Emir i Kemal se nagode, no Kemal sve ispriča Hakanu. Hakan slijedi Kemala i Emira, no Emir je i ovaj put lukaviji. Govori Kemalu kojim će načinom jedino moći spasiti Nihan, no za to postoji vremensko ograničenje. Nihan je zatočena na klisuri, a put do njenog oslobođenja nije nimalo lak. Vijesti koje policija govori Kemalu nisu nimalo dobre, a Nihanin život bez Emira vrlo lako bi mogao značiti i gubitak Kemala.