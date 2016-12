SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Petru se ne sviđa to što se Mladen i Ana sve više druže (Zlatni dvori)

HRT1, 12.25, BRAZILSKA SERIJA, Život teče dalje

Manuela objasni Júliji da će se rastati od Rodriga. Djevojčica je moli da ostane još jednu noć, ali Manuela ostane samo dok ona ne zaspi. Rodrigo ispriča Ani da je Manuela napustila kuću. Baka pokušava nagovoriti Manuelu da ode na novogodišnji doček, ali Manuela ne želi. Ana se povjeri Lúciju u vezi s Aninim i Rodrigovim razlazom. On joj kaže da joj u ovome trenutku ne može biti prijatelj. Suzana razgovara sa Cícerom o Renatovu poslu. Laudelino na internetu istražuje o raku prostate. Lorena to vidi i pokušava od Wilsona saznati Laudelinovu dijagnozu. Ana pokuša otkriti zašto je Eva tako ljuta na Manuelu. Celina poljubi nekog muškarca na dočeku Nove godine. Eva priprema večeru, ali Ana odlazi iz kuće bez ijedne riječi. Alice slavi Novu godinu s roditeljima, a Marcos sa kćerima kod Dore. Lourenço, Lúcio i Rodrigo su sami. Ana luta ulicama i nazove Manuelu. Ostavlja joj poruku na mobitelu. Manuela to čuje i ugasi mobitel. Rodrigo piše e-mail Manueli. Ona posjeti Júliju i vodi je u šetnju, a Júlia je moli da se vrati kući. Lorena pritišće Laudelina i on joj prizna da ima rak. Celina je nemirna jer misli da je možda trudna. Manuela javi Rodrigu da je prihvatila poslovnu ponudu u Florianópolisu. Cícero odluči Renatu dati priliku da radi. Mariano predstavi Vitóriji svoju kćer Cecíliju.

RTL TV, 12.35, DRAMSKA SERIJA, Ruža vjetrova

Nakon Stipinog bijesnog ispada, Srđan mu odlučno odbije vratiti kuću ukoliko se ne promijeni i ako se nastavi ponašati kao dosad. Međutim, Stipe zaprijeti Matošićima da će zapamtiti taj dan! Sara napadne sestru i majku jer podupiru Srđana, a pustile su ga da sam krene u bitku protiv Stipe. I kod Odaka se odvija slična scena – Marko i Jakov napadaju Stipu što je Matošićima objavio rat, ali i zbog toga jer ovise o dobroj volji Matošića da im vrate kuću. Nitko ne podržava Stipinu tvrdoglavost, samo Jakov iz sažaljenja ostane uz njega i obeća mu da ga neće iznevjeriti. Ines svoje muke ponovno povjeri Nikoli, od kojeg zatraži da joj definira njihov odnos – jesu li samo doktor i pacijentica ili više od toga? Njihov razgovor prekida Markov poziv za još jednom šansom. Iste večeri, tvrdoglavi Srđan se potajice nalazi s krijumčarom oružja i kupuje pištolj kako bi zaštitio svoju obitelj.

NOVA TV, 18.15, TURSKA SERIJA, Anđeli

Defne su teško pale ozljede i ne želi izlaziti iz kuće. Bušra slavi rođendan i pozove Ejlul, no ona se zbog Kemala ne pojavi, pa je Bušra uzrujana. Gokhan se trudi zbližiti s Džemre, no njoj je teško opustiti se jer joj nedostaju roditelji. Meralina majka pokušava doći do svoje kćeri.

NOVA TV, 20.15, TURSKA SERIJA, Sudbina

Elif i njezina sestra nalaze jeftin hotel u predgrađu nakon što napuste kuću Kahramanove obitelji. Osjećaju se nesigurno i uplašeno prve noći u hotelu. Elifina sestra zato nazove Kahramana i moli ga da im pomogne. Kahraman ih pronalazi i uvjerava Elif da ode u kuću jednog od njegovih najboljih prijatelja Dževata. Također joj obećava da će izvući njezinu majku iz zatvora. Elifinu majku izbodu u tučnjavi u zatvoru, ali ona to skriva od svojih kćeri.

NOVA TV, 21.30, DRAMSKA SERIJA, Zlatni dvori

Sonja se baca na organizaciju proslave male mature u restoranu, a Irena je sve više ljubomorna zbog Vinkvog čestog druženja sa Sonjom. Petar je uporan u namjeri da ispita što se nalazi ispod imanja Galović pa naručuje novo geotermalno istraživanje. Vinko sazna da je Martina poslala mail u London u kojem odustaje od studiranja. Ljutit, uspije ju nagovoriti da povuče svoju odluku, a na njegovu stranu stane i Ivan. Povrijeđena Martina šalje novi mail u London (povlači odustajanje), ali ostaje ljuta na Ivana. Mladen izvodi Anu u šetnju. Uporno joj se nabacuje, no ona je rezervirana. Sretnu Petra, koji pozove Anu na kavu, ali ona ga odbija. Mladen likuje, a Petru se nikako ne sviđa što se Mladen mota oko nje. Antun i Vesna se sve više zbližavaju i napokon normalno razgovaraju.