SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Ozanovo ubojstvo još je jedna kušnja za Nihaninu i Kemalovu ljubav (Bit ćeš moja)

HRT1, 12.30, MEKSIČKA SERIJA, Zaljubljena u Ramona

Hortensia kaže Margariti i Juliju da se Fabiola odselila Ramónu i da moraju otići po nju prije nego što im se dogodi dijete. Margarita kaže da je Fabiola punoljetna i da je ne mogu prisiliti da se vrati. Juana kaže Juliju da se ne slaže s Ramónom i Fabiolom i da im neće dati novac od police osiguranja. Julio kaže da ako su odlučili živjeti skupa, neka sad snose posljedice. Hortensia kaže Franciscu da je Fabiola otišla živjeti s Ramónom i traži da nešto učini, ali on odvrati da ne može ništa. Dr. Osorio kaže Antoniju da bi Roxana mogla pobaciti i da bi morala mirovati. Antonio kaže Roxani da će živjeti kod njega dok joj ne nađe njegovateljicu. Antonio otpusti Ramóna, te Fabiola traži od Juane svoj dio roditeljskog nasljedstva. Fabiola moli Julija da nagovori Juanu da joj da novac, ali Julio odvrati da je pametno što joj Juana ne daje novac. Dalia kaže Fabioli da je njezinom krivnjom Ramón ostao bez posla. Fabiola odvrati da Ramón nikad neće biti njezin i da mora naučiti gubiti. Ramón sazna da je Sofíjin tata uhićen.





NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Anđeli

Kamatari drže Songul kao taokinju. Kako bi spasio Songulin život, Gunej u dva sata mora pronaći novac koji traže. Saznavši da se Nazan udružila s Kemalom, Serkan napušta kuću i useljava se k Ejlul. Kad vidi Serkana u kući, Kemal poludi. Smišlja stravičan plan kako bi Ejlul dobrano stjerao u kut.

NOVA TV, 20.15, DRAMSKA SERIJA, Čista ljubav

Sonja je zahvalna Ranku što je poslao liječnika, ali ne može prihvatiti njegovu daljnju pomoć te odluči prodati obiteljsku kuću kako bi Jasna išla na operaciju. Uvrijeđeni i revoltirani Ranko naređuje Milanu da uplati novac liječniku. Milan krene to učiniti, ali shvaća da na Rankovom računu više nema novaca te zove Snježanu u pomoć. Naime, sav Rankov novac Milan je prebacio na njen račun. Milan priznaje Ranku što je učinio, ali za to optužuje Snježanu. Ranko svojim bijesom prestravi Snježanu. U međuvremenu, Hrvoje Ranku otkazuje suradnju, uvjeren da će uz pomoć Snježane isplatiti Rankov dug. Tomo pronalazi kod Helene Rankovu kovertu s novcem. Helena mu laže da je to njena ušteđevina te mu otkriva da je bila u vezi s čovjekom koji ju je zlostavljao i kontrolirao. Tomo preuzima dio krivnje za njihov propali brak. Ipak, Helena shvaća da će se teško s Tomom vratiti na staro.

NOVA TV, 21.20, TURSKA SERIJA, Bit ćeš moja

Kemal iza posljednjih vrata koja otvara kako bi se suočio s Ozanovim ubojicom nalazi Zejnep koja se bori sa smrću. Kemal joj u zadnjem trenutku spašava život. U zadnji trenutak se vraća s praga gubitka sestre i suočava se s tom boli. No pred njim je još jedno veliko pitanje koje zahtijeva odgovor. Na pragu je odluke koja bi mogla skončati u ponoru. Na Nihanin hrabar istup na konferenciji za tisak Emir odgovara istom mjerom. Izjavljuje da će se uskoro rastati. Nihan zna razlog koji leži u pozadini tog Emirova istupa, no ne uzmiče. Emir koracima koje je učinio kako bi se razračunao s Nihan pridodaje još jedan. Sasvim nova informacija koju će dobiti od Hakana mijenja Kemalov pogled na Ozanovu smrt. Za to vrijeme Nihan otkriva razlog zašto je Kemal izbjegava: Zejnep. Ozanovo će ubojstvo biti najteže premostiva linija kušnje između Nihan i Kemala.