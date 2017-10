SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Ozanova smrt dovest će do zbližavanja Kemala i Nihan (Bit ćeš moja)

HRT1, 12.20, MEKSIČKA SERIJA, Zaljubljena u Ramona

Jacinto kaže Rosendu da je našao njegovu kćer, da je bila s Ramónom, te da među njima ima nešto. Rosendo mu kaže da ubije Ramóna. Ramón kaže Sofiji da je on samo siromašni automehaničar i da joj ne može mnogo ponuditi, a ona je naviknula na raskoš, te neće moći živjeti siromašnim životom. Sofía odgovori da joj on može pružiti ljubav koja je neprocjenjiva. Ramón sredi prijevoz kamionom u Guadalajaru, no Jacinto i njegovi ljudi ih presretnu na cesti te njih dvoje bježe. Timoteo kaže Rosendu da je Sofía pobjegla s Ramónom i da je ispao budala, ali da će nastaviti poslovati s njime. Rosendo kaže da je Sofía pobjegla iz crkve kada je doznala da je Timoteo napravio dijete drugoj ženi. Fabiola kaže Juani da se želi udati za Francisca i da bi mu od novca od tatine police životnog osiguranja htjela otvoriti ordinaciju. Juana kaže da bi je Francisco trebao uzdržavati, a ne ona njega. Fabiola joj kaže da je lagala kad je rekla da će novac namijeniti njoj i sestri. Virginia kaže Hortensiji da Julio nije htio doručkovati s njom, nego s Juanom. Hortensia zatim naredi Juani da pokupi stvari i ode.





NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Anđeli

Djevojke oštro reagiraju nakon što se Meral odluči naći s Mertom. Kako bi se dočepala Selinina novca, Zehra odlučuje dogovoriti suradnju koja će naštetiti Songul.

NOVA TV, 20.15, DRAMSKA SERIJA, Čista ljubav

Ranko napada Snježanu zato što je zatočila Milana. Snježana oslobađa Milana, koji je u strahu od Ranka. Zabrinuta Sonja nalazi Ranka, koji joj laže da je samo htio pomoći Milanu. Ranko se ne želi vratiti u bolnicu, što Sonja prihvaća. Blaž i Edita spavašavaju bolesnog Profesora i Edita ga odvodi kod sebe. Ona krišom naziva Profesorovog sina i shvati koliko ga ovaj mrzi. Tomo provodi zabavan dan s Gogom i Mašom do trena kada ga nazove Helena. Tomo se otvara Gogi u vezi Helene, što ih još više zbližava. Sonja vidi Tomin i Gogin poljubac, što ju rastuži. Vlado konfrontira Milana oko rokovnika. Milan razuvjerava sina oko ikakvih kriminalnih radnji. Vlado to prenosi Emini koja moli Vladu da ide s njom, jer je našla prostitutku Saru. Milan doznaje za njihov plan. Emina saznaje da je Snježana trudna i sućutna je prema njoj. Snježana odluči priznati Ranku za trudnoću, no ovaj ju spriječi tražeći od nje da ode iz Vrhovca i njegovog života.

NOVA TV, 21.20, TURSKA SERIJA, Bit ćeš moja

Odnosi između Asu i Tufana koji ih vežu odanošću bit će poljuljani do temelja vrlo silovito krizom. Asu gura Tufana daleko od sebe. Tufan na Emirovoj rođendanskoj zabavi iznenađenja kreće u akciju kako bi netko platio zbog te odluke. Emirova rođendanska zabava noć je kad će Kemal moći razmrsiti vrlo velik čvor u svojoj istrazi. Zataškani dokaz od životne važnosti vezan uz Ozanovu smrt bit će dovoljno jak da ponovno spoji Nihan i Kemala.