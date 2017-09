SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Ozan pod Zejnepinim utjecajem donosi lošu odluku (Bit ćeš moja)

HRT1, 12.25, MEKSIČKA SERIJA, Voli me zauvijek

Ileana zavede Gonzala i odvede ga u krevet. Karen se vratila na Valentinino i Mauovo veselje. René shvati da Carolina i Ileana idu za Muratovim imetkom, te on odluči ostaviti Carolinu. Raquel više nikoga ne prepoznaje. Mau i Valentina pokušavaju je trgnuti, ali ne uspijevaju.





NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Anđeli

Djevojke se pokušavaju priviknuti na život u domu bez Songul. Gunej se oporavlja u bolnici. Djevojke smišljaju plan kako da ga Songul posjeti, a da ju ne vidi Seline. Kemal se okomio na Mesude i vratio u kuću.

NOVA TV, 20.15, DRAMSKA SERIJA, Čista ljubav

Kako bi smirio uspaničenu Snježanu, Ranko ju šalje u wellness. U međuvremenu, naređuje Milanu da napravi kamatarski ugovor za Editu, kojim bi lako dobio njenu vilu. Želeći pridobiti Sonju, Ranko joj prizna da ima s Tomom prošlost još iz sirotišta. Sonja se sažali, oni se mire te ju Ranko vodi na piknik. No, na Rusov poziv Ranko odlazi, a Sonja se odluči okupati, pri čemu ne primjeti da joj rijeka odnosi haljinu. Šečući uz rijeku nakon kratkog i hladnog susreta s Brankom, Tomo zatiče polugolu Sonju i daje joj svoju košulju. Sonja i Tomo odlaze svojim kućama pod dojmom susreta. Dina je uvjerena da ju Štef vara, no Sonja ju razuvjeri i smiri pa se ona naposljetku miri sa svojim suprugom, koji ju uvjeri da je ona jedina žena u njegovom životu. Nakon opsežnih priprema, Blaž odlazi kod Branke na frizuru. No, usprkos svom trudu, ne uspijeva kod Branke dobiti ništa više od – frizure.

NOVA TV, 21.15, TURSKA SERIJA, Bit ćeš moja

Usprkos svom trudu, Asu ne uspijeva smiriti Kemalov bijes. Kad se nađe ispred Kemala, Zejnep će morati položiti najteži ispit dosad. Nihanino i Emirovo suočavanje imat će posljedice i za Ozana. Emirova je ravnoteža narušena. Kako bi riješio sve probleme, pokreće novi plan i opet sjeda za pregovarački stol s Asu. Ozan pod Zejnepinim vodstvom donosi najlošiju odluku u životu. Između Kemala i Nihan nastaje novi razdor nakon što se Nihan vrati odnosu s Emirom koji se produbljuje novim razvojem događaja. Došlo je vrijeme da Kemal posve izbaci Nihan iz svog života. Ne znajući da Asu vodi veliku bitku sa svojim životom, Kemal odlučuje započeti svoj novi život s njom.