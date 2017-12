SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Osim Nihan i Kemala u potrazi za Ozanovim ubojicom je i Hakan (Bit ćeš moja)

HRT1, 12.30, MEKSIČKA SERIJA, Zaljubljena u Ramona

Ramón priprema Fabioli romantičnu večeru s kojom želi postići da mu ona oprosti. Roxana moli Antonija da joj pomogne utješiti Diega koji ne prestaje plakati. Antonio je pita što je rekla sinu, a ona odgovori da mu je rekla da Antonio neće živjeti s njima iako je dijete njegovo. Antonio kaže da nije smjela to reći. Pokušava objasniti Diegu da su se mama i on već rastali, ali da to ne znači da ih ne voli i da će uvijek biti uz njega i bracu. Diego kaže da želi da živi s njima. Roxana kaže Antoniju da bi se trebao potruditi zbog svoje djece, a on odvrati da je nekada to bila njegova najveća želja, ali da sada ne dopušta da ona manipulira njime ni Diegom. Ramón kaže Fabioli da je mama zabrinuta zbog njih. Fabiola mu predloži da se vjenčaju.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Anđeli

Saznavši da se Nazan udružila s Kemalom, Serkan napušta kuću i useljava se k Ejlul. Kad vidi Serkana u kući, Kemal poludi. Smišlja stravičan plan kako bi Ejlul dobrano stjerao u kut. Ejlul je prisiljena birati između sestre i brata.

NOVA TV, 20.15, DRAMSKA SERIJA, Čista ljubav

Ranko daje Snježani nalaze te ona saznaje da nosi zdravog dječaka. Ranko je zadovoljan jer je potvrđeno i da je on otac. Priznaje Snježani da ga to raduje i da će se pobrinut za dijete. No, Snježana očekuje da se pobrine i za nju. Traži od njega partnerstvo u firmi, što Ranko odbija. No, nakon razgovora s Rusom, daje joj drugu ponudu – oženit će je. Snježana je zatečena. Lončari dovode kući još uvijek lijekovima omamljenu Jasnu. Dok Sonja brine za majku, Vlado od oca saznaje da je Ranko kriminalac i da je Milan žrtvovao sreću obitelji radeći prljave poslove za njega. Vlado odlazi k Ranku tražiti novac za riskantnu Jasninu operaciju u inozemstvu. Otvoreno mu govori da zna čime se zapravo bavi i spreman je priključiti se njegovim poslovima. Hrvoje nabavlja Tomi pištolj. Usprkos Hrvojevom protivljenju, Tomo je ustrajan u naumu da raskrinka Ranka. I dok on razgovara s Eminom ne bi li saznao što više detalja o Rankovom poslovanju, Hrvoje nagovara Helenu da s Tomom i Mašom napusti Vrhovac.

NOVA TV, 21.15, TURSKA SERIJA, Bit ćeš moja

Kad Zejnep sazna što se dogodilo, još se jedanput suočava s činjenicom da bi je Emir i ne trepnuvši žrtvovao za Nihan. Istrgnut će se iz Zejnepina srca i nositi pečat njezine nesretne ljubavi. U svakom odgovoru koji će Nihan i Kemal pronaći na svoja pitanja, Zejnep nalazi mjesto za sebe. Na Zejnepinoj ruti Kemal i Nihan od prvoga trenutka počinju zauzimati mjesta na suprotnim stranama. S druge strane, inspektor Hakan na analizu šalje jedan od dokaza, gumb. Ubojičin otisak prstiju možda se nalazi baš na njemu.