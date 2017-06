SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Novi potezom Kemal ranjava Nihanino srce. Jaz među njima je sve veći (Bit ćeš moja)

HRT1, 12.25, MEKSIČKA SERIJA, Voli me zauvijek

Adrián i Paulina se vjenčaju. Svi prijatelji i rodbina su uz njih, raduju se i čestitaju im. Julieta se obuče u medicinsku sestru i napusti bolnicu, u bijegu ozlijedi čuvara. Želi spriječiti bratovu ženidbu.





NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Anđeli

Sadulah je cijelo vrijeme u Songulinoj blizini jer želi da mu oprosti. Tako upoznaje i Kemala. Kemal se jedino brine zbog toga što bi mogla učiniti Nazan.

NOVA TV, 20.15, TURSKA SERIJA, Bit ćeš moja

Zejnep dobija ponudu za posao iz agencije u koju se prijavila. To će odvesti njezin život u smjeru kojem se nije nadala. Ozan, pak, čini prvi korak da se sprijatelji sa Zejnep. Emir prebacuje rat s Kemalom na najosjetljiviji front. Mijenjaju se ratna pravila za Kemala i Emira. Kemal je šokiran jer je Zejnep privela policija i ne odustaje u istrazi. Ono što budu otkrili, razljutit će ga. Kemal je spreman na sve da zaštiti sestru i donosi odluku. Ta će odluka otvoriti duboke rane u Nihaninu srcu. Ponor između njih još će se više povećati. Ozan saznaje tko je Zejnep i to podiže nepremostiv zid između njih. Iako on ne mari za to, pritišću ga Vildanina i Nihanina upozorenja.