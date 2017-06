SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Nova turska serija o fatalnoj privlačnosti između mladića iz kvarta i djevojke iz palače (Bit ćeš moja)

HRT1, 12.25, MEKSIČKA SERIJA, Voli me zauvijek

Flavio prijeti da će ubiti Kareninog muža i sina ako mu se ona ne vrati. Ona pristane na povratak. Julieta vidi Adriána nakon mnogo godina. Smirena je i on je želi povesti sa sobom u Španjolsku. Adrián i Paulina se sastanu. Raquel, koja boluje od Alzheimerove bolesti, stanje se pogoršava i jednoga dana se izgubi. Ne zna tko je ni gdje je. Veoma se uznemiri. Inés je ode tražiti.





NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Anđeli

Meral je puštena iz bolnice i vraća se u dom. Nakon što je saznala za Džemrinu nesreću koju je skrivila Defne, Nazan odlučuje prokrijumčariti Defne u inozemstvo. Policija za to vrijeme posvuda traga za Defne. Kemal je pušten na slobodu, no djevojke još ne znaju za to. Džemre se oporavlja u bolnici.

NOVA TV, 20.15, TURSKA SERIJA, Tuđi život

Hazal ne želi odustati od ljubavi prema Damiru i odlučuje se potajno vjenčati s njim. Vedina majka Fatma silno želi da njezina kći bude s Džihanom i čini sve kako bi ugrabila priliku da uspije u tom naumu. Ozan i Javuz izlaze u noćni klub s djevojkama s kojima naposljetku odlaze kući. Probudivši se ujutro, Ozan pronalazi mrtvu djevojku kraj sebe. Pokušava doći do Javuza, ali ne uspijeva. Rahmi spašava Ekrema koji se želi ubiti. Ekremova jedina želja je da ga vlastita kći prihvati kao oca.

NOVA TV, 21.15, TURSKA SERIJA, Bit ćeš moja

Kemal je jedno od troje djece obitelji srednjeg imovinskog statusa koja živi u jednoj od četvrti Jenikoja. Njegov svijet ograničenih mogućnosti sve nade polaže u njega. U njegovu svijetu motivacija nisu visoki ciljevi, nego zarada za život. Kemal je na zadnjoj godini studija za rudarskog inženjera. Njegovi su snovi ograničeni realnošću i ne vjeruje u čuda. Pogotovo u čuda poput ljubavi.

Kemalova su uvjerenja uskoro stavljena na kušnju kad se Nihan pojavi u njegovu monotonom životu. Od toga je dana Kemalov svijet izokrenut naglavce i on gubi kontrolu.

Nihan je djevojka iz glamuroznog dijela Jenikoja. Vrijednosti njezine okoline su joj daleke, zapravo joj je cijeli njezin svijet dalek. Kemalova i Nihanina ljubav je nedostižna kao svaka ljubav siromašnog mladića i bogate djevojke. No njihova se ljubav ne obazire na udaljenost koja ih dijeli i oni nekako uspijevaju ostati zajedno. Sve do dana kada Kemal mora napustiti Istanbul kako bi radio u rudniku. Taj će dan biti prekretnica za Kemala i Nihan, trenutak za tešku odluku.

Na toj prekretnici je Kemal na težak način prisiljen prihvatiti da su on i Nihan potpuno različite osobe. On potiskuje svoju bol i odlazi u Zonguldak. No ne zna da je Nihan, koja je u njega usadila tu bol, prisiljena pokopati svoju mladost i ljubav još većom boli od one koju trpi Kemal.

Sada su Kemal i Nihan udaljeni jedno od drugoga kao i njihovi svjetovi. A njihova ljubav je sada slijepa.

Nakon kraćeg razdoblja, Nihan se udaje za Emira Kozdžuoglua koji je njome opsjednut od djetinjstva. Očekivani brak dvoje mladih ljudi iz istog staleža nailazi na veliko odobravanje njihove okoline. No Kemal je jedina osoba koju je Nihan ikada voljela.

Kemal zakapa svoju ljubav i bol u sebi i potpuno se posvećuje poslu. Zapravo se zadnje tri godine skriva od svoje prošlosti. No život za Kemala ima drukčije planove, nego što je rad u tom rudniku. Jednoga dana nesreća u rudniku postaje prekretnica u Kemalovu životu i otvara mu vrata u jedan potpuno drukčiji svijet. Taj novi svijet će Kemala ponovno dovesti u Istanbul i suočiti ga s Nihan, Emirom i svime što ga je ikada ponizilo.