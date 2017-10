SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Nihanina i Kemalova ljubav još je jednom na ispitu (Bit ćeš moja)

HRT1, 12.20, MEKSIČKA SERIJA, Zaljubljena u Ramona

Juana najprije mora otvoriti račun, a Pedro se ponudi da joj pomogne. Chato i Jacinto tuku Ramóna kako bi im rekao gdje je Sofía. On kaže da ju je ostavio na autobusnom kolodvoru i da mu je zauzvrat dala naušnice, no Rosendo tvrdi da ih je ukrao. Inzistira da mu kaže gdje je njegova kći, inače će ga ubiti. Dolazi Sofía i kaže ocu da joj je Román pomogao. Kaže mu da se htjela udati za Timotea dok se nije pojavila žena koja tvrdi da čeka njegovo dijete. Rosendo kaže da su to sve neistine i da ta žena želi naštetiti Timoteu. Agustín se naljuti kada ugleda Antonija i Roxanu zajedno. Ona mu kaže da je on otac njezina djeteta. Agustín je uvjeren da njezin bivši još osjeća nešto prema njoj, no Roxana tvrdi da ona prema njemu osjeća samo sažaljenje. Ramón se iznenadi kada ugleda Sofíju. Ona mu kaže da je pobjegla od kuće i želi da zajedno pobjegnu. Antonio kaže Roxani da mu je jasno da ima drugoga, a ona odgovori da ga nije htjela povrijediti. Antonio joj kaže da je još voli, ali da neće dopustiti da se poigrava s njegovim osjećajima. Jacinto nalazi Sofíju i pokušava je vratiti kući, a Ramón ga u tome spriječi.





NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Anđeli

Kemal dolazi s policijom na Atakanova vrata u nakani da odvede Ejlul kući. Feride mora pronaći rješenje kako bi spasila Ejlul. Defne je spremna dogovoriti se s Neriman kako bi pronašla svoju pravu obitelj.

NOVA TV, 20.15, DRAMSKA SERIJA, Čista ljubav

Tomo dolazi u bolnicu posjetiti Ranka i tamo sretne Sonju, koja ga još jednom moli da im se više ne upliće u život. Tomo se pomiri sa sudbinom i odustaje od Sonje. Snježana načuje njihov razgovor i jasno joj je da između njih nešto postoji. Emina Vladi pokazuje Milanov rokovnik te sada i Vlado počinje sumnjati u oca i Rankov biznis. No, Vlado se ne može suočiti s ocem, jer se on ne vraća kući. Naime, nakon što je spalio sve Rankove poslovne dokumente, Rus, na Snježaninu zapovjed, zatvara Milana u Rankov ured. Zbog straha od Rankove reakcije, ali i njegove bolesti, Snježana ne priznaje Ranku da je trudna, već se iskaljuje na Milanu. Kad Ranko sazna što se događa, izjuri iz bolnice i suoči se sa Snježanom. Profesoru je sve lošije, no ipak nagovori Tomu i Editu da ga odvezu kući. Sljedećeg jutra, Edita dolazi kod njega, ali Profesor nepomično leži u krevetu i ne reagira na pozive i lupanja na vrata.

NOVA TV, 21.15, TURSKA SERIJA, Bit ćeš moja

Kemalova mirnoća savjesti duboko prodrma Nihanin pogled na njega. Vrlo je blizu toga da mu oprosti po pitanju savjesti. S druge strane, Nihan je svjesna da zbog svoje kćeri ne smije prekidati planove koji će je zauvijek izbaviti od Emira. Organizira Emiru rođendansku zabavu iznenađenja. U noći organizacije zabave Kemal dolazi nepozvan u kuću Kozdžuogluovih s drugim planom. Sad će svaki trenutak u kojem se susretnu Nihanini i Kemalovi pogledi biti i ispit koji će polagati pred glasom svojih srca.