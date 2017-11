SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Nihan svojim potezom izlaže Kemala opasnosti (Bit ćeš moja)

HRT1, 12.30, MEKSIČKA SERIJA, Zaljubljena u Ramona

Emilia susretne Osvalda u kasinu. On joj objasni da mu je Susana rekla kako se lako zarađuje novac, ali on je već izgubio četiri tisuće pesosa. Kaže da je želio novac za kupnju auta. Emilia mu kaže da se u kasinu češće gubi nego dobiva, te da prestane kockati jer je to poročno. Ramón i dalje poučava Fabiolu voziti. Ne mogu se oduprijeti međusobnoj privlačnosti i poljube se. Roxana kaže Agustínu da je Antonio s Margaritom. On je pita je li ljubomorna, a ona odgovori da se brine jer je Margarita odvjetnica i mogla bi pomoći Antoniju da joj uzme sina. Agustín kaže da su to samo njezini izgovori kako bi se vratila u Meksiko. I oni prekidaju vezu. Andrea nalazi snimku svojih roditelja na kojoj govore o životnom osiguranju i tko bi bio korisnik. Odlučuju da bi Juana bila savršena za to i da kada kćeri postanu punoljetne, osiguranje bi se prenijelo na njih.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Anđeli

Kemal mora preživjeti kako bi Ejlulin život bio spašen. Dok zabrinuto čekaju, Kemal svima priprema vrlo ružno iznenađenje. Kad cure i Feride ne pronađu Ejlul na adresi koju im je dao Kemal, preplavi ih strah. Kemal prizna da je lagao pa ga Mesude napadne. Gunej i Songul zajedno s djevojkama raspravljaju o tome trebaju li se vjenčati ili ne.

NOVA TV, 20.15, DRAMSKA SERIJA, Čista ljubav

Emina slaže Ranku da je ona trudna te tako spasi Snježanu, koja pak slaže da je Emina pobacila.

Vlado se sjeti da je u noći uoči ubojstva čekao Asju na kolodvoru. Tomo ukrade Hrvoju značku, provede ispitivanje među zaposlenicima kolodvora i otkriva snimku nadzorne kamere koja bi mogla Vladi poslužiti kao alibi.

Hrvoje se uvaljuje u još dublje kockarske dugove. Očajava, napije se, te stane na put Profesorovom i Editinom prvom poljupcu.

Štef Gogi nudi povratak na posao. Slomljena spoznajom da je Tomo zaljubljen u Sonju, očajna Goga prihvaća ponudu.

Nakon još jedne svađe sa Sonjom, pomračeni Ranko se odluči na apsolutnu izdaju Vlade, kojem smješta zamku sa Snježanom. Snježana koristi Vladinu amneziju kako bi ga uvjerila u njegovu krivnju, što rezultira njegovim bijegom iz bolnice.

NOVA TV, 21.20, TURSKA SERIJA, Bit ćeš moja

Nihan se ne obazire na Kemalova upozorenja da trebaju djelovati zajedno. Ona misli da Asu u rukama možda drži dokaze koji imaju veze s Ozanom, pa kreće u akciju a da Kemal ne zna. Taj potez Nihan stjera u zamku. A jedina osoba koja je iz te zamke može spasiti jest Kemal. No taj potez za koji se Nihan odlučila ne pitavši Kemala za mišljenje njega dovodi u situaciju koju je teško opisati.