SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Nihan stoji uz Kemala koji se teško nosi sa spoznajom o Ozanovom ubojici (Bit ćeš moja)

HRT1, 12.30, MEKSIČKA SERIJA, Zaljubljena u Ramona

Francisco nudi Fabioli brak. Ona kaže da ga ne voli, ali on je uporan. Fabiola želi razmisliti. Margarita kaže Antoniju da Juana tvrdi da je Ramón otet, ali da sumnjaju da je riječ o glumi jer je Sofía poslala Fabioli sliku na kojoj se ljubi s Ramónom. Francisco predbacuje Rulu što traži otkupninu. Rulo zove Juanu da vidi je li pripremila novac, ona kaže da ga prikuplja, ali da mora razgovarati s njime da vidi je li dobro. Dalia kaže Juani da razmisli o mogućnosti da su Ramón i Sofía odglumili otmicu kako bi joj uzeli novac. Juana joj kaže da nije jedina koja tako razmišlja. Ramón dolazi k svijesti, ali ničega se ne sjeća.

NOVA TV, 18.15, TURSKA SERIJA, Anđeli

Sumnjičava Zehra otkriva tajanstveni plan koji cure pripremaju. Nakon toga one ju zaključaju kako nikome ne bi otkrila njihovu tajnu. Nazan spriječi Serkana u namjeri da se pridruži curama u osvetničkom pohodu. Songul, Kader, Meral i Džemre spremaju klopku za Kemala ali nisu svjesne kako će to za njih završiti.

NOVA TV, 20.15, TURSKA SERIJA, Bit ćeš moja

Kad se Kemal nakon nalaza obdukcije udalji od Nihan, Nihan obuzima sumnja. Kemal nakon prvog šoka kreće u akciju suočavanja s Tarikom. Tarik se zarekao da će ubiti Emira, no susreće se s potpuno neočekivanom zaprekom. Asuino priznanje da je Tarik ubojica i Merdžanovo usmjerenje prema istom imenu, za Nihan postaje pozornosti vrijedna tvrdnja. S druge strane, Emir, opušten zato što istine izlaze na vidjelo, pojačava pritisak na Nihan. Dok se Nihan svim snagama odupire tom pritisku, Emir je uljuljkan u spoznaju da će pobijediti. Kad Emir svjedoči Zejnepinim grčevima koji se ponavljaju, ostvaruje prvi stvarni kontakt sa sinom. S druge strane će Zejnep, kako se datum njezina vjenčanja s Hakanom bliži, morati odabrati između Emira i svoje obitelji. Lejla počinje istraživati istinu iza pretjeranog povećanja dobiti u holdingu Kozdžuoglu. No Emir se sprema u tvrtci provesti potez koji je mjesecima planirao. Kočnica na tom planu je Nihan. Kada Nihan dopre do Kemala, ostavlja pitanja i odgovore postrani. Polaže najveću moguću zakletvu za svoju ljubav. No nije lako s Kemalovih leđa skinuti teret istine. Veliko suočavanje Tarika i Kemala odredit će smjer i Nihanine i Kemalove ljubavi.