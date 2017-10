SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Nihan se odluči suočiti s Kemalom koji je na tragu Ozanovom ubojici (Bit ćeš moja)

HRT1, 12.20, MEKSIČKA SERIJA, Zaljubljena u Ramona

Virginia predbaci Juliju jer nije došao kući na spavanje. On odvrati da je nije htio vidjeti i da je smiješno da ga nakon toliko godina provjerava. Virginia kaže da ne može živjeti bez njega i moli ga da joj oprosti. Fabiola uvjerava Andreu da je čula Juanu kad je rekla da im neće dati novac i da će ih prevariti. Rosendo kaže Sofíji da kako se riješio Ramóna, tako će se riješiti svakoga muškarca koji joj priđe. Sofía odgovori da zna da mu nije stalo do njezinih osjećaja, te da će se udati za Timotea, ali pod njezinim uvjetima. Sofía traži da Timoteo prije braka napravi DNK pretragu kako bi se pokazalo da dijete nije njegovo. Da ne bi bilo podvala, ona želi odrediti gdje će ta pretraga biti obavljena, inače ništa od braka. Antonio predloži Roxani da ponovno žive skupa. Fabiola kaže Juani da ju je čula dok je razgovarala telefonom. Kaže joj da je lažljivica i Juana odlazi. Ramón dolazi u kuću obitelji Medina Fernández k svojoj majci.





NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Anđeli

Ejlul odlučuje pobjeći s Atakanom zbog straha da će je Kemal odvesti kući. Kemal doznaje da sudska odluka neće biti donesena u njegovu korist i kuje zastrašujući plan kako ne bi završio u zatvoru.

NOVA TV, 20.15, DRAMSKA SERIJA, Čista ljubav

Tomo je zatekao Vladu prilikom provale u Editinu vilu, no umjesto policije zove Sonju. Ima emotivan trenutak s njom, no prekida ih Goga, koja je ljubomorna zbog Sonje. Ipak, Tomo ju uspije smiriti. Idući dan, Edita primijeti tragove provale, no Tomo slaže da je tražio nešto za Mašu. Tomo sretne Sonju, koju je poslala Snježana, baš kao kao i Tomu, imajući plan da ih Ranko zatekne zajedno. Snježana je, naime, čula razgovor Sonje i Vlade, u kojem Sonja moli brata da ne govori Ranku da se ponovno vidjela s Tomom. Kad vidi Sonju s Tomom, Ranko poziva Tomu na zaručničku proslavu.

Sonja se iskrada usred noći kako bi došla po brata. Svađa između nje i Vlade eskalira i u nju se uključuje i Milan, koji sazna što je Vlado napravio. Milan se posvađa sa sinom, a u svađi ih zatekne Jasna. Vlado se pokušava utješiti u Emininom društvu.

Edita ima noćnu moru vezanu uz Damira. Emotivna Edita povjeri Profesoru da je prije trideset godina izgubila dijete. Profesor ju tješi i Edita se po prvi put nakon dugo vremena osjeća kao da nije potpuno sama.

NOVA TV, 21.20, TURSKA SERIJA, Bit ćeš moja

Dok Kemal traži krivca koji je otrovao Ozana i na posljednjoj točki zatekne Nihan, doživi veliki šok. Baš kad mu Nihan namjerava objasniti, ulazi pravi krivac za taj susret: Emir. Emir je u cijelosti pratio Kemalovu istragu, namjerno pozvao Nihan onamo i sada mu dobrovoljno daje odgovor koji je tražio; razlog i odgovornog za Ozanovo trovanje. Kemal je veoma zbunjen. Nihan je vrlo uznemirena time što Kemal istražuje taj problem i govori mu da ih ostavi na miru, no Nihan počinje izjedati drugi crv sumnje… A to je da će Kemal u istini pronaći druge stvari koje će u njemu pobuditi sumnju. Pronaći će drugi način da se opet nađe oči u oči s Kemalom.