SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Nihan se odluči obračunati sa Zejnep te donosi odluku života (Bit ćeš moja)

HRT1, 12.30, MEKSIČKA SERIJA, Zaljubljena u Ramona

Agustín sluša kako Fabiola traži datum građanskog vjenčanja s Ramónom. Kada Agustín susretne Francisca, kaže mu da se Fabiola udaje u subotu. Julio uporno želi osvojiti Juanu, a ona kaže da je svjesna svoga položaja. On je uvjerava da je s Virginiom bio iz navike i da nije imao ništa s njom, a da je ona, Juana, pobudila osjećaje u njemu. Poljubi je i ona ostane zbunjena. Francisco moli Darija da otme Ramóna. Fabiola kaže Andrei da će se udati za Ramóna, ali neka o tome nikome zasad ne govori. Andrea kaže da je podržava. Pedro zaprosi Juanu. Ona se iznenadi i kaže da joj je lijepo s njime, ali da mora razmisliti jer je dosad nitko nikada nije prosio, pa ni Ramónov otac. Pedro kaže da si uzme vremena i razmisli. Sofía se iznenadi kada ugleda Ramóna.

NOVA TV, 20.15, DRAMSKA SERIJA, Čista ljubav

Sonja s majkom odlazi u Zagreb, a Vlado i Milan se emotivno opraštaju od supruge i majke. Poneseni emocijama, otac i sin ponovo se zbližavaju, ujedinjeni u tuzi i strepnji za Jasnu. Tomo od Edite sazna da Sonja odlazi s majkom na operaciju. Pokuša ju stići, no zatiče samo pijanog Milana. U razgovoru s njim, Tomo posumnja da Sonja zna za Rankove prljave poslove. Snježana zove Eminu da pođe s njom na put. Ona se isprva koleba, no nakon što čuje Vladu kako priča s Rankom, ipak odlazi sa Snježanom. Za to vrijeme, Ranko prati Sonju i Jasnu u Zagreb. Dina konfrontira Štefa u vezi kupnje Sonjine kuće i Štef joj konačno prizna da je novac zapravo Rankov. Dina je u nevjerici, no obeća Štefu da neće ništa reći Sonji jer bi ona odmah htjela vratiti novac. Tomo odluči pružiti Hrvoju još jednu šansu. S druge strane, Helena manipulira Tominim osjećajima kako je ne bi napustio.

NOVA TV, 21.20, TURSKA SERIJA, Bit ćeš moja

Emir je odlučan u namjeri da pomogne Zejnep, koja nosi njegovo dijete, da pobjegne od sviju jer „ni jedan Kozdžuoglu ne ide u zatvor“, čak i ako se nalazi u majčinu trbuhu. No Asu se ne slaže s njim. Kad Asu postavi trag koji će Nihan korak po korak dovesti do Zejnep, Kemalova sjena će se nadviti nad nju. Asu očekuju najteži trenuci u životu. Kad Nihan pronađe Zejnep u njezinu skrovištu, dođe do nezaboravnog obračuna. S druge strane, Nihan se u sasvim neočekivanom trenutku nađe prisiljena da donese odluku života između mržnje i samilosti. Dok je za Zejnep igra gotova, dijeli se ponovno. No u toj novoj igri, pojavljuje se iznenadno ime koje ju diktira i koje će promijeniti sve sudbine.