SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Nihan njezino srce dovede u Kemalov zagrljaj (Bit ćeš moja)

HRT1, 12.20, MEKSIČKA SERIJA, Zaljubljena u Ramona

Ramón kaže Fabioli da će nakon udaje za Francisca postati kućanica, ona se tim ne slaže. Dalia kaže Ramónu da se Fabiola naljutila, a on odvrati da je samo iznio svoje mišljenje. Hortensia kaže Antoniju da nije smio dopustiti da Fabiola radi u radionici i traži da otpusti Ramóna. Antonio odgovori da je Ramón dobar mladić i sjajan mehaničar. Margarita kaže Antoniju da je vidjela Roxanu kako se ljubi s nekim muškarcem, mada ona to niječe. Roxana se uznemiri kad je Antonio nazove. On dolazi na aerodrom da se uvjeri putuje li sama u Miami na tobožnje poslovno putovanje. Da bi prisilio Fabiolu na brak, Francisco joj daje zaručnički prsten. Antonio kaže Margariti da je Roxana bila sama na aerodromu. Margarita kaže da to nije istina, da je vidjela nekoga muškarca koji ju je ljubio. Antonio kaže Roxani da zna da je otišla s Agustínom u Miami i da je više ne želi vidjeti.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Anđeli

Defne kreće u potragu za izgubljenim novcem. Djevojke su u strahu jer ne mogu razgovarati s Ejlul. Svi su u velikom šoku nakon što dobiju telefonski poziv od policije.

NOVA TV, 20.15, DRAMSKA SERIJA, Čista ljubav

Emina saznaje da je Vlado preživio nesreću i želi otići iz Vrhovca. Sonja ju pokušava zadržati, no Emina je odlučna i uvjerena da je Vlado skrivio smrt njene sestre. Naposljetku, Tomo ju uspije nagovoriti da ostane. Gonjena krivnjom, Edita kuca Branki na vrata i zatekne ju odlukom da Tomi želi priznati sve. Branka nije sigurna je li dobro da Tomo od Edite sazna istinu o preljubu njihovog oca. Goga se slaže s Brankom i Branka zaustavlja Editu. Nakon razgovora s Editom, Branka ipak shvaća da puno toga nije znala o svom ocu. Edita govori Profesoru da neće reći Tomi što se dogodilo. Milan shvaća da je one noći kad je nestala Asja Vlado došao kući pijan i žalio se na neku djevojku. Milan počinje sumnjati da je Vlado možda kriv. Snježana je sve više zabrinuta i još jednom nagovara Ranka da podmetnu Vladi dokaze za Asjino ubojstvo.

NOVA TV, 21.25, TURSKA SERIJA, Bit ćeš moja

Iako se Nihan trudi držati podalje od Kemala, njezino srce slijedi rutu koju je zacrtalo i ona se nađe pred Kemalom. Tajno se nađe u Kemalovim rukama sa srećom koju ne može svladati. Novi dan za dvoje nesretnih ljubavnika počinje ispunjen opasnostima. Dok Kemal korak po korak napreduje prema stupici koja ga očekuje, Nihan se više nego je pretpostavljala približava istinama koje Emir pokušava skriti. Dok Emir čeka da Kemal upadne u zamku koju mu je postavio, Nihanin poziv upomoć doprijet će do Kemala.