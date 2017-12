SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Nihan ne odustaje od zajedničke budućnosti s Kemalom (Bit ćeš moja)

HRT1, 12.30, MEKSIČKA SERIJA, Zaljubljena u Ramona

Julio se naljuti kad mu Pedro kaže da je zaprosio Juanu. Juana kaže Pedru da ga jako cijeni i da joj ne smetaju njegove godine, ali da je naviknula živjeti sama, te da se zato ne želi udati za njega. Pedro joj kaže da se Julio zanima za nju iz interesa, a ona odgovori da to nije istina. Sofía pokušava nagovoriti Ramóna da opet budeu skupa, a on odvrati da voli Fabiolu i da će se vjenčati. Sofía uporno govori da je on samo njezin. Dario i Rulo otmu Ramóna. Sofía mu pokuša pomoći, pa i nju odvedu. Francisco kaže Dariju da uzmu Ramónove stvari kako bi Fabiola pomislila da ju je napustio. Fabiola je tužna i zabrinuta jer Ramón nije došao na vjenčanje. Fabiola dolazi u stan u kojem je živjela s Ramónom i ne nalazi njegove stvari. Kaže Valenteu da je Sofía prethodne noći bila kod Ramóna, iako joj se Ramón zarekao da nju voli. Valente kaže da ne zna što se dogodilo, ali zna da se Ramón veselio njihovu vjenčanju. Fabiola kaže Andreji da ju je Ramón napustio i otišao sa Sofíjom.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Anđeli

Gunej sebe okrivljava za Sadulahovu smrt i Songulinu tugu. Uz svu tugu, Songul ima problema sa Zehrom koja joj poziva policiju i optužuje za krađu. Nazan je došla do ruba očaja i zbog majčinske ljubavi čini nešto što si prije nikad ne bi dozvolila. Ejlul prima pismo od Kemala, a ono što je unutra duboko će ju potresti.

NOVA TV, 20.15, DRAMSKA SERIJA, Čista ljubav

Razočarani Ranko shvaća da se sve raspada i smišlja plan da to popravi, u koji uključuje i Vladu. On iskorištava situaciju s Eminom kako bi testirao Vladinu lojalnost. Daje mu pištolj i naređuje da se riješi Emine, što Vlado prihvaća. Snježana želi znati što Ranko planira s Eminom te joj on sugerira na koji način će „riješiti“ taj problem. Snježana se boji za Eminu, no zbog straha za svoje dijete, ne protivi se. Ne bi li oraspoložio Editu, Profesor organizira koncert u Editinoj vili. Nakon romantične večeri, provedu i noć zajedno. Nakon predivne večeri, Edita i Profesor odlučuju biti par te ga Edita poziva da prespava kod nje. Tomo i Sonja prate Jasnu kući iz Zagreba i izgleda kao da će napokon započeti svoju ljubavnu vezu. Međutim, Ranko ne može dopustiti da Sonja završi s Tomom. Helena je šokirana kada Tomo od nje traži da potpiše papire za razvod.

NOVA TV, 21.35, TURSKA SERIJA, Bit ćeš moja

Emir čini sve što je u njegovoj moći kako bi spriječio Nihan da razotkrije istinu. No kocka je već bačena i dosegla je dimenzije koje nadmašuju čak i Emira. Nihan je na pragu životne odluke. S jedne strane savjest, a s druge njezina majka. Ta odluka je ujedno najveći ispit ljubavi koju su se Nihan i Kemal do sada trudili štititi. Kad Nihan donese odluku kako o Zejnep tako i o svojoj vezi s Kemalom, njihova ljubav se popne na još višu razinu. Ta nesretna ljubav će usprkos svim nedaćama krenuti putem svjetlosti. Nihan nikada neće odustati od sna o čistoj budućnosti koju će zasnovati s Kemalom.