SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Nihan kreće u spašavanje Kemala koji je otet (Bit ćeš moja)

HRT1, 12.30, MEKSIČKA SERIJA, Zaljubljena u Ramona

Rulo daje Franciscu tjedan dana kako bi njemu i Dariju dao traženi novac, inače će njih dvojica odati da je on smislio Ramónovu otmicu. Fabiola kaže Juani da zna za njezinu vezu s Juliom. Julio kaže Osvaldu da ga je Susana ostavila jer je petljao s njezinom mamom. Osvaldo kaže da to nije istina. Da je on ostavio Susanu i da joj se tako osvetio. Porfirio kaže Verónici da je otpustio Margaritu jer ga je iznevjerila. Margarita kaže Antoniju da ju je Porfirio nazvao izdajnicom nakon dugogodišnjeg prijateljstva. Antonio joj kaže neka mu dokaže da je nevina. Roxana predbaci Antoniju što se viđa s Margaritom, on joj kaže da je uz nju jer ima problem i da će tako i ostati. Kaže joj da će biti uz nju, Diega i dijete, da će održati danu riječ, ali da se ne želi ponašati kao da su u braku jer nisu. Antonio kaže Fabioli da se vratio Roxani zbog djece, ali da je ne voli. Fermín pomaže Ramónu i Sofíji da pobjegnu. Dario prijeti Ramónu pištoljem, ali Sofía ga udari u glavu, te pobjegnu. Dario ih prati i pregazi Ramóna.

NOVA TV, 20.15, DRAMSKA SERIJA, Čista ljubav

Snježana zove misterioznog čovjeka i odlazi iz Vrhovca. Dirljivo se oprašta sa Sonjom, zabrinuta daleko više za nju nego za sebe. Rus rasprema Snježaninu sobu te se Ranko od nje oprašta. I sam se zapita vrijedi li glumiti obitelj sa Sonjom? Tomo spava kod Branke. Helena, očajna što gubi sve adute, tjera Mašu da glumi astmatični napad. Međutim, Maša je već jako potresena i “lažni” napad se uskoro pretvori u pravi te se Maša počne gušiti. Helena i Tomo zovu hitnu. Liječnica uspijeva spasiti Mašu, koja naposljetku otkrije Tomi istinu – Helena ju je naučila da glumi napade astme. Ovo je kap koja prelije čašu – Tomo izbacuje Helenu iz kuće. Profesor i Edita naizgled idilično počinju zajednički život, ali Profesor uskoro shvaća da će to biti zahtjevnije nego što je mislio. Blaž nagovori Gogu da mu vrati otkazno pismo prije no što ga Štef pročita. No, u razgovoru s Brankom, Blaž se uvali i stvori dobru sliku o sebi temeljenu upravo na otkazu.



NOVA TV, 21.10, TURSKA SERIJA, Bit ćeš moja

Merdžan otkrije da je Kemal otet i javlja Nihan što se dogodilo. Nihan je sigurna da iza toga stoji Emir koji ne propušta priliku da uništi čovjeka kojeg ona voli. Nihan stvara plan pronalaska i spašavanja Kemala u kojem se neće pokoriti Emiru.