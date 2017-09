SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Nihan je silno razočarana Kemalom i njegovim postupkom (Bit ćeš moja)

HRT1, 12.25, MEKSIČKA SERIJA, Voli me zauvijek

Valentina je ljubomorna na ženu o kojoj Mau piše na blogu, a ne zna da je to zapravo ona. Tobías ima urođenu manu zbog koje ne bi smio piti jer bi mogao umrijeti. Gonzalo želi da se Tobías vrati svojim posvojiteljima. Ileana tvrdi Raquel da je Nuria ubila Camila, a Raquel doživi krizu. Gisela je sigurna da je Jaime vara i zatraži rastavu.





NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Anđeli

Songul pokušava osnovati novi život sa svojim ocem. Nijedno ne sluti u kakvu opasnost će ih dovesti njihova susjeda Zehra.

NOVA TV, 20.15, DRAMSKA SERIJA, Čista ljubav

Kroz razgovor s Tomom, Sonja shvaća da je on samohrani otac i ponudi mu pomoć oko popravka kuće. Tomo pristaje, uvjeren da je Sonja prekinula s Rankom. Tomo čeka Sonju, ali uzalud. Izgubljena Jasna luta gradskim grobljem. Svi kreću u potragu za njom, dok Sonja osjeća grižnju savjesti jer ju je ostavila samu. Naposljetku, Rus nalazi Jasnu, no Ranko preuzima sve zasluge. Sonja mu zahvaljuje, a on joj daje vremena da razmisli o njima dvoma. Tomo odlazi u bolnicu po Mašu i tamo ugleda Ranka i Sonju u zagrljaju. Uvjeren je da su njih dvoje pomireni. Ranko sprema snimku Asjinog ubojstva s nadzorne kamere u sef i mijenja šifru. Rastrojena Snježana moli ga da ostane uz nju, no on odlazi tražiti Jasnu. Snježana je uvjerena da joj je Ranko okrenuo leđa. Na Editin nagovor, Tomo odluči preseliti kod Edite dok ne popravi kuću. Kada Branka to čuje, jako se naljuti i, na Tomino iznenađenje, odbija daljnju komunikaciju s njim.

NOVA TV, 21.15, TURSKA SERIJA, Bit ćeš moja

Kemal zna da je neizbježna posljedica onoga što je učinio Nihanin bijes s kojim će se morati suočiti. Dok stoji gnjevno ispred Kemala, Nihan ga traži obrazloženje za ono što je priuštio njezinu bratu, osobi do koje joj je najviše stalo u životu. Koliko god joj Kemal pokušavao objasniti da je njegov jedini cilj bio natjerati Emira, a ne Ozana i Nihan da plate cijenu, čini se da Nihanin bijes i razočaranje neće lako nestati.