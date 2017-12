SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Nihan je odlučna u nakani da krivac za smrt njezina brata to i plati (Bit ćeš moja)

HRT1, 12.30, MEKSIČKA SERIJA, Zaljubljena u Ramona

Benito kaže Luisi da je njegova mama doživjela izljev krvi u mozak i da je zaboravila španjolski i da sada govori engleski. Pohvali Adalgisu jer mu prevodi. Luisa odgovori da će sada biti stalno uz rođakinju, a on kaže da tako mora biti jer jedino preko nje komunicira s mamom. Luisa mu kaže da onda njih dvoje nikad neće moći biti nasamo. Julio pokušava razgovarati s Juanom, a ona mu kaže da ode, da mu neće otvoriti vrata. Juana kaže Luisi da ju je Julio poljubio. Luisa kaže da bi mu trebala dati priliku, da su oboje slobodni. Juana odgovori da zna gdje joj je mjesto i da je Julio zacijelo zbunjen nakon ženine smrti. Roxana pokuša zavesti Antonija. On je odbije, a ona mu kaže da bi mogli pokušati biti sretni kao nekada. Antonio kaže da je to bilo prije nego što ga je prevarila s Agustínom. Ramón kaže Fabioli da bi trebali provjeriti što je potrebno za njihovo hitno vjenčanje. Jorge želi moliti Andreu da mu bude djevojka, a onda uvidi da je ona već u vezi sa Santiagom. Andrea kaže Jorgeu da je bila spremna na sve radi njihove ljubavi, ali da ju je on ostavio i zato je sada sa Santiagom. Moli ga da je pusti na miru. Ramón se šokira kada na radiju čuje Sofíjinu poruku.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Anđeli

Kemal shvaća da je Ejlul uplašena i prijeti joj da će nauditi Bušri kako ne bi odustala. U noći Serkanova i Meralina prvog nastupa cure i Feride odlaze ih slušati. Kad se Songul vrati, pronađe Sadulaha u nesvijesti.

NOVA TV, 20.15, DRAMSKA SERIJA, Čista ljubav

Štef Rankovim novcem kupuje od Milana kuću. Sonja se, baš kao i Dina, šokira kad shvati da je Štef kupac. Edita dolazi kod Sonje tražiti dozvolu da priredi humanitarnu večeru za Jasnu, ali tamo ju Jasna zamijeni s Verom i podsjeti na gubitak djeteta i čitav njen promašen život. To je duboko potrese, a spoznaju da je beskorisna stara žena joj potvrdi Sonjino otkazivanje večere. Tješi ju Profesor. Sonja se sprema na put s majkom a obitelj emotivno reagira na njen odlazak. Rus potakne Ranka da pošalje Snježanu na put. Misleći da se radi o njihovom bračnom putovanju, Snježana se presretna pakira. U međuvremenu, Ranko nudi pomoć Sonji, no ona to odbija. Ranko ne odustaje i govori razočaranoj Snježani da neće ići s njom na put. Tomo i Hrvoje saopće potresenoj Emini da je Snježana bila madam, a Hrvoje prizna Tomi da Ranku duguje novac. Tomo je ljut na Hrvoja, no Helena ga podsjeti da je on i dalje njegov prijatelj.

NOVA TV, 21.20, TURSKA SERIJA, Bit ćeš moja

Nakon što pogleda snimke trenutka u kojem je njezin brat zadavljen, Nihan se iz snježne pahulje pretvara u lavinu. Nitko ne može stati na kraj njezinu bijesu. Emir pak, nakon što Zejnep preda snimke kako bi rastavio Kemala i Nihan, Zejnep neće prepustiti sudbini. Već je pritisnuo tipku koja će započeti akciju bijega.