SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Nihan istražuje ‘onu noć’ što ju ponovno dovede do Kemala (Bit ćeš moja)

HRT1, 12.25, MEKSIČKA SERIJA, Voli me zauvijek

Valentinu zanima u koga je Mauricio zaljubljen. Policija nalazi ukradene predmete obitelji Murat u Nurijinoj kući. Svećenik kaže Chelo neka oprosti svome mužu jer joj nije rekao da je njihovo dijete umrlo i da Tobías nije njihov sin. Gonzalo moli unuka da bude ljubazniji prema paru koji ga je odgojio i vodi ga da upozna svoga pravog oca, Leonela. Gonzalo mu kaže da ga je Nuria htjela ubiti. Tobías to već zna, ali šuti.

Tobías se smjestio u Nurijinoj sobi. Alexis kaže sestri Almudeni da je večerao s Fernandom koja je u vezi s Alanom Greepeom. Almudeni se sviđa Alan. Fernandina mama Angélica želi ostati Gonzalova prijateljica, ali on to odbija. Leonel kaže Reneu da će njegov brat Alan raditi u hotelu kao kuhar. Silvijina susjeda pita Julietu gdje je Silvia, a Julieta kaže da je nema. Julieta se boji da će je vratiti u zatvor. Nuria i Félix otmu Valentinu. Pred Gonzalom, Tobías predbacuje Leonelu jer je napustio njegovu mamu dok je bila trudna.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Anđeli

Djevojke doznaju da se Songul sprema za udaju i u panici obavještavaju Feride. Gunej saznaje o čemu je riječ i spreman je učiniti sve kako bi spasio Songul. Toprak razgovara s Feride i smišlja plan. Svi su opet na okupu.

NOVA TV, 20.15, TURSKA SERIJA, Bit ćeš moja

Nihan potajno kreće istraživati „onu noć“. Odlučna je u namjeri da pronađe snimku koju je spomenuo Taner. No Kemalovi i Nihanini putovi uskoro se opet isprepleću. Tajna koja ih je razdvojila ujedno je i spona koja ih u sadašnjosti veže. Ne mogu se razdvojiti čak ni da to žele. Dok Emir pati od rastrojenosti uzrokovane time što je prvi put u životu izgubio svu kontrolu i ravnotežu, Zejnep je odlučna u namjeri da tu rastresenost iskoristi u svoju korist. Potpora koju Zejnep dobiva od Asu potiče je da postupa hrabrije. Novi događaj koji se dogodi između Emira i Zejnep znak je početka promjena odnosa snaga unutar kućanstva.