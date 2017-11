SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: NIhan i Kemal zajedno odluče stati na kraj Emiru (Bit ćeš moja)

HRT1, 12.30, MEKSIČKA SERIJA, Zaljubljena u Ramona

Juana priprema posebna jela kako bi proslavila povratak u Fabiolinu i Andreinu kuću. Ta proslava smeta Virginiji i Hortensiji. Rulo kaže Daliji da je voli, a ona odvrati da ju je htio iskoristiti kad je bila pijana. On joj prizna da se te noći ništa nije dogodilo, a Dalia ga otjera iz kuće. Julio kaže Virginiji da mu je dosta njezine ljubomore i da mora nastaviti svoj plan s Juanom jer on pliva u dugovima. Hortensia kaže Fabioli i Andrei da ih voli, i da je zato dopustila da se Juana vrati. Unuke joj kažu da im je Juana uvijek pokazivala svoju ljubav. Juana pred Ricardovim i Katynim grobom obeća da će voljeti i čuvati njihove kćeri i njihovu imovinu. Antonio joj kaže da je dobra i da njegove nećakinje nisu mogle završiti u boljim rukama. Dalia zove Francisca da mu kaže da Ramón i Fabiola traže stan. Francisco dolazi Fabioli, a ona mu kaže da joj nema pravo predbacivati i neka ode. Ramón kaže Daliji da je voli kao sestru, da ne želi probleme s njome i da zato traži stan.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Anđeli

Ejluj ispituje Džemre o odnosu između nje i Serkana, Džemre joj daje nadu za pomirenje sa Serkanom. Cure su organizirale djevojačku večer koja ne prolazi najbolje. Ejluj čuje razgovor između Džemre i Serkana o njihovom odnosu i razmjeni osjećaja. Djevojačku večer pokvari zasipanje kuće kamenjem. Ozljeđena Zehra završi u bolnici gdje ona i Sado saznaju šokantnu vijest.



NOVA TV, 20.15, DRAMSKA SERIJA, Čista ljubav

Goga govori Branki da je saznala kako je Ranko povezan s prenamjenom njenog frizeraja. Branka odlazi Hrvoju, no on ju uvjerava da je istražio Gogin dokument te da Ranko nema nikakve veze s tim. Kada ih vidi u razgovoru, ljubomorni Blaž istresa kantu smeća na Hrvoja. Po povratku iz Njemačke, Ranko naređuje Vladi da vrati Milana i Eminu na posao. Emina pak odluči otići iz Vrhovca i pismom se oprostiti od Snježane, ali i Vlade. No, igrom slučaja pismo ne nađe put do Snježane. Helenu brine Hrvojevo zapitkivanje te se boji da će svi saznati da joj je Ranko pomogao da se vrati. No, Ranko ju razuvjeri – Hrvoje je pod njegovom kontrolom. Helena provodi dan s Mašom koja je presretna zbog majčinog povratka. Odlaze u kafić gdje Ranko očekuje pomak s njihovim planom, ali Helena predlaže povlačenje. Ranko joj to ne dopusti i vrlo diskretno, ali jasno joj zaprijeti. Tomo obeća Sonji da će riješiti stvar s Helenom. Branka pokušava doći do Tome, no on još nije spreman oprostiti ni njoj ni Editi.

NOVA TV, 21.20, TURSKA SERIJA, Bit ćeš moja

Asuin trud neće biti dovoljan da zaustavi Emira. Kad se Emir približi tajnama koje mu se kriju, Kemal shvaća da je njegov bijes prema njemu toliko velik da bi ga zaista bio kadar ubiti. Emir, potaknut činjenicom da je Kemal saznao istinu o Deniz, iscrtava mapu puta. Kada je Nihan puštena iz bolnice i vrati se kući, gdje među svojim stvarima ne nađe bilježnicu koju je napisala za Kemala, obuzme je veliki strah. Gubitak bilježnice dovodi Nihan i Kemala pred novi problem. Ako je Emir pronašao bilježnicu, pročitao je i slijedio tragove, to znači da sve zna, što je znak da Emir kuje novi plan.