SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Nihan i Kemal ulaze u trag Emiru koji traži novu žrtvu (Bit ćeš moja)

HRT1, 12.30, MEKSIČKA SERIJA, Zaljubljena u Ramona

Nakon što Francisco shvati da ga je Hortensia čula, uspava je i kaže Luisi da je Hortensia počela zapomagati zbog boli i da joj je zato morao dati sedativ. Francisco kaže Juliju, Margariti i Fabioli da je Hortensia u teškom zdravstvenom stanju, ali da će je liječiti u njezinu domu jer bi bolničko liječenje bilo preskupo. Ramón sretne Fabiolu i predbaci joj što mu se lažno klela na ljubav, a sada je hladna. Ona odgovori da je takva otkad joj je uništio život. Ramón kaže Valenteu da je sreo Fabiolu i da mu je potvrdila svoju trudnoću. Povjeri mu se da se sada osjeća kao budala jer ju je toliko volio. Osvaldo kaže ocu neka mu da novac ako ne želi da Juani pokaže sliku na kojoj se ljubi s Emilijom. Julio kaže da će ga otjerati iz kuće ako to učini. Valente kaže Ramónu da bi si trebao pružiti priliku sa Sofíjom, premda je nikad neće voljeti kao Fabiolu. Juana kaže Luisi da je Julio htio voditi ljubav s njom, ali ona ga je odbila i on se naljutio. Sofía se razveseli kada ugleda Ramóna. On joj kaže da je usamljen i da bi htio večerati s njom.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Anđeli

Defne se sastaje s mogućom majkom. Zehra ispituje Kader o njezinoj obitelji te shvati kako ih Kader ne želi upoznati. Gunejeva majka slomi nogu pa se Gunej i Songul presele k njoj kako bi ju mogli njegovati. Meral zbog novca potpuno promjeni svoje ponašanje.

NOVA TV, 20.15, TURSKA SERIJA, Istanbulska nevjesta

Faruk i Sureja odlaze na grob njegova oca. Faruk obeća Sureji sudjelovati u otvaranju glazbene škole, dok s druge strane Adem nagovara Dilaru da ne odustane od njegovog financiranja. Rejhan dolazi u kuću Boranovih na komemoraciju te susreće Kijmet. Mustafa se prisjeti odakle poznaje nepoznatu ženu.

NOVA TV, 21.20, TURSKA SERIJA, Bit ćeš moja

Mehmet odaje Barana kao Emirova pomoćnika. Emir pošalje Mužgan novac, Nihan preko pošiljke vidi njegova pomoćnika. Emir prijeti Kemalu žrtvama te odabere Zejnep kao prvu. Nihan u dvorištu nađe kameru kojoj slijedi trag. On ju dovede do iznenađujućeg otkrića.