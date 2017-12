SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Nihan i Kemal maštaju o danu kad će se napokon vjenčati (Bit ćeš moja)

HRT1, 12.30, MEKSIČKA SERIJA, Zaljubljena u Ramona

Francisco uporno slijedi Fabiolu. Ona mu kaže da neće biti u vezi s njime jer je dao pretući Ramóna. Juana kaže Fabioli da zna da se posvađala s Ramónom, ali da nije u redu da utjehu traži kod bivšeg dečka. Fabiola odvrati da ga je slučajno srela. Francisco se pojavi u Fabiolinu uredu s izgovorom da želi vidjeti kako je. Donese joj omiljeno jelo i time pobudi Ramónovu ljubomoru. Fabiola pokušava umiriti Ramóna i kaže mu da je Francisco samo želio biti ljubazan prema njoj. Ramón je upozori da ne bude tako naivna jer je Francisco želi za sebe. Margarita kaže Antoniju da se zbog Virginijine smrti zbližio s Roxanom. On odgovori da ne želi ništa s Roxanom i da njezina trudnoća ne utječe na njihovu vezu. Margarita mu predbaci da je više s bivšom nego s njom i da je to boli, a on prizna da ima pravo i da je bio sebičan. Ramón odlazi Fabioli i kaže joj da je voli i treba. Poljube se. Andrea sanja ružan san. Probudi se i progovori.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Anđeli

Neriman priopći Ejlul da u domu nema mjesta za Bušru i Metina. Ejlul odlučuje da se zajedno s braćom smjesti u kuću. Cure se boje da će Kemal zateći Ejlul samu i nauditi joj. Gunej želi posuditi novac od Zehre ali ga ona odvodi kod kamatara gdje on potpisuje praznu zadužnicu.

NOVA TV, 20.15, DRAMSKA SERIJA, Čista ljubav

Sonja dolazi Editi u posjet te se dvije žene dodatno zbližavaju. Na odlasku, Sonju potrese prizor Tome u idiličnom obiteljskom okruženju s Helenom i Mašom. Tomo se pak ispriča i zahvaljuje Editi što ga je spasila te se napokon miri s njom, ali i s Brankom, koja Tomi oda da je Helena kanila pobjeći s Mašom. Tomo suočava Helenu s njenim bijegom. Ona se pokušava opravdati, ali Tomo joj ne vjeruje. Vlado i Sonja se posvađaju zbog njegove namjere da tuži Tomu. I dok Emina uvjerava Vladu da se pomiri sa sestrom, Ranko ga opominje da ne tuži Tomu, namještajući mu odštetu od osiguranja. Branka uvjerava Hrvoja da je Ranko kriv za požar, no on se ne usuđuje priznati da misli isto. Snježana odluči pobjeći. Sipa Ranku u vino tablete za spavanje i bježi kod Hrvoja, kojeg moli da ju zaštiti od Ranka i pomogne joj u bijegu. Omamljeni Ranko umjesto Snježane naziva Sonju, koja mu pohita u pomoć te ga nalazi omamljenog i onesviještenog.

NOVA TV, 21.20, TURSKA SERIJA, Bit ćeš moja

Dvoje zaljubljenih čak i u najtežim trenucima svoje rane vidaju ljubavlju. Kad Kemal Nihan pozove na „ples ljubavi“, zapravo šapuće i sretnom kraju za koji vjeruje da mu se sa svakim korakom približavaju. Jednoga dana će se vjenčati s Nihan, ma po koju cijenu. Asu primjećuje da se za Kemala i Nihan bliži sretan kraj pa Emira podsjeća na veliki adut kojim će zauvijek moći rastaviti Nihan i Kemala. Od Emira traži da Kemalu i Nihan podmetne Zejnep kao jedinog počinitelja za Ozanovo ubojstvo.