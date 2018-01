SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Nihan čiji je brak s Emirom gotov čeka veliko iznenađenje (Bit ćeš moja)

HRT1, 12.30, MEKSIČKA SERIJA, Zaljubljena u Ramona

Sofía poljubi Ramóna a on je upozori da to više ne čini, jer su samo prijatelji i partneri. Roxana shvaća da je izgubila Antonija i Agustína, te se odluči skriti s Diegom. Valente kaže Ramónu da je Sofía uporna, ali Ramón odgovori da je ne želi zavaravati. Valente mu kaže da ga je Fabiola zaboravila, a Ramón kaže da je i dalje voli. Agustín kaže Franciscu da je Roxana zla i da mu je krila da je otac njezina djeteta. Hortensia histerizira i baca hranu na bolničarku, a ona daje otkaz. Francisco kaže Juliju da će morati smjestiti mamu u psihijatrijsku bolnicu. Fabiola kaže da baka nije luda, nego je očajna i da je moraju razumjeti. Benito kaže Adalgisi da je dobio otkaz. Jorge priprema Andrei oproštajni izlet, a ona shvaća da ne može otići. Ramón i Fabiola se susretnu i gledaju se s ljubavlju.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Anđeli

Ejlul prate noćne more te Feride vodi cure kako bi se uvjerile da je Kemal uistinu mrtav. Nazan moli Zehru za novac koji je ona ukrala Džemre. Feridin otac Topraka smatra alkoholičarom i kockarom, dok se Selin osvećuje Zehri srušivši joj kuću, no dolazi do neočekivanog obrata.

NOVA TV, 20.15, TURSKA SERIJA, Istanbulska nevjesta

Surejina teta Senem dolazi u Bursu upozoriti Sureju ne sluteći da ju netko prati. Obitelj Boran dolazi na večeru prositi Ipek, što njen otac objeručke prihvati. Zbog neugodnosti koje je Esma spremila, Faruk odluči povesti obitelj kući što razljuti Fikreta. On sumnja u Ipekinu ljubav.

NOVA TV, 21.25, TURSKA SERIJA, Bit ćeš moja

Zejnep očekuje najvažnija odluka u životu, u rukama ima kartu koja Emira može poslati na doživotnu robiju. Emir napada oca radi propasti tvrtke, a on čini sve kako bi spasio sina. Nihan i Emir napokon okončaju svoj brak, a Nihan slijedeći tajne tragove dođe do velikog iznenađenja.