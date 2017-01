SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Nazli kaže Kahramanu zašto se Elif pristala udati za Kerema (Sudbina)

HRT1, 12.25, BRAZILSKA SERIJA, Život teče

Sudac sasluša sve svjedoke u postupku i zaključi zasjedanje. Jonas prijeti Lourençu. Alice posjeti Cícera u autokući i razgovara s njime o njegovoj rastavi od Suzane. Marcos zatvara agenciju. Iná moli psihologinju da posjeti Anu. Psihologinja dijagnosticira depresiju. Gabriel nudi Manueli poslovnu suradnju. Manu nazove Lúcija i zamoli ga da posjeti Júliju. Iná odlazi Manueli i govori joj o Aninom stanju, ali Manuela kaže da joj ne može pomoći. Dora kaže Marcosu da Sofia želi raditi, ali on se s time ne složi. Lúcio posjeti Júliju. Manuela mu kaže da je Ana pala u depresiju. Eva potraži Lúcija kako bi razgovarali o otkazanom vjenčanju. Lúcio i Rodrigo se susretnu pred Manuelinom kućom i prepiru se. Lourenço slavi presudu kojom je dobio pravo viđati Tiaga i kojom se on upisuje u Tiagov rodni list kao otac. Jonas ponižava Cris, pa ona moli Matiasa da je odveze daleko od kuće. Celina odlazi Lourençu, pokaže mu ultrazvuk svoga djeteta i njih se dvoje poljube. Manuela odbije Gabrielovu poslovnu ponudu. Eva sretne agenta reklamne agencije i kasnije nagovori Júliju da ode na probno fotografiranje, ali je moli da nikome to ne kaže.

NOVA TV, 18.15, TURSKA SERIJA, Anđeli

Zejno namjerno provocira Ejlul spominjući susret sa Serkanom. Nakon što shvati kako ne uspijeva usmjeriti svu pažnju na sebe, Zajno odustaje i zove majku da je odvede kući. Seher nema izbora nego reći Meral da ipak ne može živjeti s njom. Kaže joj da nije spremna preuzeti tu odgovornost, pa se Meral u suzama vraća u dom.

NOVA TV, 20.15, TURSKA SERIJA, Sudbina

Kerem traži Elifinu ruku od Sultan. Jakup i Šukran ne ostavljaju ga na miru. Ali Nazli je sigurna da njezina sestra voli Kahramana i ne može dopustiti da bude nesretna. Vrijeme je da razgovara s Kahramanom. Nazli odlazi Kahramanu i kaže mu zašto njezina sestra ne vjeruje njemu ni trikovima gđe Kijmet, te kako je natjerala Elif da potpiše sporazum upotrijebivši Kahramanovo ime.

NOVA TV, 21.15, TURSKA SERIJA, Obitelj mog oca

Mert po izlasku iz bolnice saznaje istinu o ocu. Istina ga povrijedi i razljuti te potpuno razruši povjerenje u Kemala. Njegova zaručnica je cijelo vrijeme uz njega i pazi da ne napravi nešto nepromišljeno. Čiček također ne može više pogledati vlastita oca. Nilgun i Kadira u Adani očekuje neugodno iznenađenje.

NOVA TV, 22.15, DRAMSKA SERIJA, Zlatni dvori

Selu prijeti poplava, a nasipi i kanali su u lošem stanju. Kad Tomislav, načelnik općine, odbije pomoći selu, Petar odluči sam organizirati obranu; s Mladenom poziva seljane da im pomognu. Nikola odvodi s gradilišta radnike i kamion s pijeskom te sam kreće obnavljati nasip. Uskoro mu se pridruže i ostali. I Nera želi dati svoj doprinos pa organizira jelo za radnike. Odlučna da započne novi život, Nera razmišlja o poslu u svojoj struci. Željko je napustio selo, ali Mara ne vjeruje da će učiniti kako je obećao. Boji se da bi potajno mogao održavati kontakt s Jankom. Domagoj šalje Zvonka da slijedi Željka, ali Željko ubrzo shvati da ima pratnju. U međuvremenu, Janko od Domagoja dobiva mobitel koji je GPS-om povezan s Marinim kako bi Mara u svakom trenutku znala gdje joj je sin. Željko se vraća, namami Janka kartama za zabavni park i odvodi ga iz sela bez Marinog znanja. Žani pozli.