SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Napetost između Sadet i Kijmet raste. Soner se sve više zanima za Elif (Sudbina)

HRT1, 12.25, MEKSIČKA SERIJA, Voli me zauvijek

Nuria tuži sestru roditeljima jer se želi potajno udati za Adriána. Gonzalo otjera Paulinu. Inés je brani. Nuria ucjenjuje oca i kaže mu da zna da ima ljubavnicu, ali da će šutjeti o tome. Inés želi da Gonzalo dopusti da se Paulina uda za Adriána. Odette želi ščepati Adriána i glumi da joj je drago što su Paulina i on zajedno, a zapravo trči Julieti da joj kaže za njihovo vjenčanje kako bi Julieta spriječila da se to dogodi. Gonzalo se ljuti na Camila jer je rekao da je Paulinin dečko, a zapravo je lagao jer je Paulina s Adriánom.

NOVA TV 18.20, TURSKA SERIJA, Anđeli

Džemre je policiji rekla da misli da je ubila Nazan pa je odvedena u pritvor. Djevojke i Feride obuzela je sumnja.

NOVA TV, 20.15, TURSKA SERIJA, Sudbina

To što je Jakup doveo Sadet u bolnicu, otvara put velikoj krizi. Kijmet nema namjeru prepustiti Sadet ni Jakupa ni Ziju. Spremna je za rat, ali na tom će se putu jako iscrpiti. Za to vrijeme Sonerovo zanimanje za Topraka i Elif sve je veće. To što im se Soner priključio u jednostavnom partnerstvu postaje sve opasnije.

NOVA TV, 21.05, TURSKA SERIJA, Tuđi život

Dok svi s radošću dočekuju vijest o Džansuinoj trudnoći, liječnici su zabrinuti. Deniz je potresen liječničkim nalazima, a Džansu je u potrazi za Džihanom u želji da joj oprosti. Ozan je napravio plan i Džansu se susrela s ocem. U međuvremenu, Burhanov otac kuje plan za Ozkana.

NOVA TV, 22.40, DRAMSKA SERIJA, Zlatni dvori

Nera i Mladen uživaju u blagodati nove ljubavi. I dok Nera provodi dan u njegovoj kući, sanjareći o zajedničkoj budućnosti, Eva od Tomislava saznaje da je Nera opet u selu i odlučuje se na očajnički potez – pojavljuje im se na pragu krvava i s modricama.

Kod Begovaca se nastavlja kriza oko zatvaranja gradilišta – nitko ne zna pravi uzrok onečišćenja okoliša. Istovremeno, Irena histerizira oko Martininog propalog fakulteta i iskali se na nevinoj Vesni. Vinku prekipi i stavlja Irenu u red.

Ivica i Zvonko odluče proslaviti zaruke u Osijeku na koncertu Hladnog piva. Prije toga, Ivica odlazi kod Kate na frizuru.

Kod Rakitića se javlja misterij nestalog pršuta. Mara optužuje sve redom, ne sumnjajući niti malo na pravog krivca.