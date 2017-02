SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Nakon svađe Kemala i Kadira Nilgun bježi s vjenčanja (Obitelj mog oca)

HRT1, 12.25, DRAMSKA SERIJA, Mjesto koje zovem dom

Annina i Ginova veza i dalje cvate. Bert Ford u svađi udari svoju djevojku Eve Walker. Sarah ga nađe u pivnici i prijeti mu pred svim muškarcima. Olivijin i Jamesov brak na pragu je propasti, no ona ipak odluči ostati zbog djeteta. No pred njima je težak put. Elizabeth krivi Saru za nevolje u obitelji i naređuje Jacku da je otpusti. No Sarah uspijeva poroditi Evino dijete nakon što je Bert gadno pretuče. Jack je nakon toga odbija otpustiti i njegov i Elizabethin odnos zahladi.

Težak porođaj zbližava Georgea i Saru i počinju se zaljubljivati.



NOVA TV, 18.15, TURSKA SERIJA, Anđeli

Nazan prevari Mesude i Kemala koji su uvjereni da su osvojili dan u toplicama, a sve to kako bi se mogla ušuljati u njihovu kuću i potražiti CD sa snimkom Gokhanove nesreće. Kemal nazove Ejlul i ucijeni je. Banu ponovno odbacuje Kader, koja shvaća da njezinoj majci Derin znači puno više nego ona.

NOVA TV, 20.15, TURSKA SERIJA, Obitelj mog oca

Madžide shvaća da neće moći spriječiti Nilgunin i Kemalov brak i potajice natjera Nilgun da potpiše predbračni ugovor. Kako će postupiti Kadir koji za ovaj ugovor dozna od Fadila? Velika svađa između Kemala i Kadira bit će za Nilgun kap koja će preliti čašu. Vjeruje da u Istanbulu neće moći imati miran obiteljski život te bježi s vjenčanja i odlučuje se vratiti u Adanu.