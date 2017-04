SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Nakon što nađe kćer Kahraman shvati da je Elif nestala (Sudbina)

HRT1, 12.25, MEKSIČKA SERIJA, Voli me zauvijek

Paulina odsjeda u hotelu, premda nema novca. Karen je veoma razočarana prijateljicom Paulinom. Camilo objasni roditeljima da je Gonzalo prevario Adriánova oca, te da je to razlog Julietinih prijetnja Paulini. Flavio nosi cvijeće Karen i savjetuje joj da zaboravi Paulinu. Camilo moli Paulinu da mu da priliku da je osvoji. Nuria moli oca da bude njegova nasljednica i da je pouči svemu kako bi mogla naslijediti hotel. Gonzalo pristaje.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Anđeli

Defne misli da nije dobro što djevojke surađuju s Nazan. Želi im pomrsiti planove pa ih u tajnosti prati. Meral se više ne može nositi sa svojom boli pa se odluči obračunati s Ihsanom. Ejlul je uzbuđena jer se napokon vraća kući. Međutim, Mesude i Kemal odluče se ponovno vjenčati.



NOVA TV, 20.15, TURSKA SERIJA, Sudbina

Izigravši Defne, Soner pokušava biti blizu Elif i nema namjeru odustati od svoje odluke da dođe do Elif. Dok je Kahraman vrlo blizu toga da dođe do Defne, Soner je vrlo blizu Elif, koja ne sumnja u njegove namjere. Kahraman je pronašao Edže, očekuju ga nove brige kada shvati da je Elif nestala, i to s osobom koja je cijelo vrijeme pomagala Defne.

NOVA TV, 21.15, TURSKA SERIJA, Tuđi život

Gospođa Mahide na rubu je smrti i više nema što izgubiti, stoga zove Hazal i kuje novi plan. Džihan i Ozan optužuju Haruna za pokušaj Džihanova ubojstva i za ubojstvo nevinog djeteta. Hoće li njihove optužbe utjecati na Dilarin odnos prema Harunu? Harun još uvijek nije svjestan odnosa između Asuman i Džandan, ali ga jako uznemiruje što mu se Asuman želi približiti.

NOVA TV, 22.00, DRAMSKA SERIJA, Zlatni dvori

Joza, u strahu od odlaska Begovaca u Zagreb, ponudi Heleni brak. Nakon razmišljanja, Helena pristaje na Jozinu prosidbu.

Irena se pakira i odlazi u Zagreb. Smatra da je nitko ne shvaća ozbiljno i da je vrijeme da učini nešto za sebe. Vinku pomalo dolazi do mozga da je Irena stvarno otišla.

Eva i dalje pokušava zadržati Mladena, istodobno se zabavljajući s Tomislavom. Mladen osvijesti kakva je Eva bila prema njemu pred rastavu i shvati da ona nije tako slaba kako se predstavlja. Odlučuje uhvatiti Wolfa i privesti ga pravdi, te se tako zauvijek riješiti Eve.

Kata saznaje da je stolicu, koju je dobila na poklon, Zvonko kupio davno prije, dok je bila s Daliborom. Odlazi zahvaliti Zvonku, ali se situacija omakne kontroli i njih dvoje završe u poljupcu.