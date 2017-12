SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Nakon što Kemal izađe iz zatvora on i Nihan su sve bliže svome cilju (Bit ćeš moja)

HRT1, 12.30, MEKSIČKA SERIJA, Zaljubljena u Ramona

Francisco javi Juliju da je Virginia došla u tešku stanju u bolnicu i da unatoč njegovu trudu nije preživjela. Luisa kaže Daliji da joj je nevjerojatno da je gazdarica mrtva. Dalia odvrati da je ne treba žaliti jer je uvijek bila zla prema njoj. Ramón kaže majci da Francisco ne propušta priliku da bude u Fabiolinoj blizini, a Juana ga moli da ne pravi skandal na pogrebu. Dalia kaže Franciscu da su pretukli Ramóna i da je sigurna da on ima veze s time, no on tvrdi da nema. Jorge zamoli tatu i Osvalda da se pomire. Osvaldo odvrati da je došao zbog mame, ali da nikada ocu neće oprostiti ono što mu je učinio. Jorge kaže Andrei da osjeća krivnju zbog mamine smrti jer je otkrila njihovu vezu. Hortensia kaže Franciscu da potraži način kako će prići Fabioli i zauvijek je odvojiti od Ramóna. Julio se ne osjeća dobro. Juana i Luisa misle da će doživjeti infarkt. Liječnik kaže da je to samo aritmija i da će uz mirovanje i terapiju biti bolje. Jorge razmišlja kako je u istom danu izgubio mamu i Andreu.

NOVA TV, 20.15, DRAMSKA SERIJA, Čista ljubav

Dina pokušava utješiti potištenu Sonju. Kada sazna za Tominu nesreću, Sonja ga odmah odlazi vidjeti. No, razočara se kad shvati da su posjete dozvoljene samo obitelji. Kad joj Branka javi za Tomu, Helena ipak odustane od bijega i posjeti Tomu. Branka razotkrije njenu laž i konfrontira ju u vezi bijega, a Helena ju moli da ne kaže Tomi što je pokušala. Snježana želi pobacati sve Sonjine stvari.

NOVA TV, 21.20, TURSKA SERIJA, Bit ćeš moja

Kad Nihan pronađe način da vidi Kemala i pokuša zacijeliti rane muškarca kojeg voli, s njime podijeli trag o ubojstvu koji je otkrila. Dok Emir čini sve kako bi Kemal bio najteže kažnjen, postoji samo jedan način da se Kemal izvuče od te tužbe: pokrenuti parnicu za dodjelu očinstva. Ako Kemal učini taj rizični korak, pred njim će se pojaviti potpuno nova mapa putova. Emir se razbjesni kad Kemal bude pušten na slobodu. Nihan i Kemal sada napreduju neustrašivije i usmjerenije na cilj. Za Emira je svakim danom sve teže rastaviti ih.