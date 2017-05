SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Nakon što Burhan umre Mahide u Asuman vidi novu saveznicu (Tuđi život)

HRT1, 12.25, MEKSIČKA SERIJA, Voli me zauvijek

Gonzalo pristane da se Leonel vrati u tvrtku zbog Nurijine trudnoće. Camilo dolazi s dvojicom na plažu i odvedu Paulinu i Mauricija. Chelo, Beto i Mica obećaju da će budno paziti na Mauricija. Adrián kaže Odette da mu je Jaime rekao da je vidio Paulinu kako se ljubi s Camilom i da joj je to predbacio. Adrián jedva čeka da ode u Španjolsku kako više ne bi ništa čuo o njoj. Odette ne prihvate na španjolskom fakultetu. Inés ne želi pročitati Gonzalovo pismo i kaže Paulini da će se rastati od njega. Leonel glumata pred Nurijom da vjeruje da je dijete njegovo, ali ubrzo joj kaže da njemu ne može lagati. Flavio moli Karen da bude njegova djevojka, ali ona kaže da voli Camila. Gonzalo se sukobi s Leonelom i kaže mu da ga vraća na posao zbog Nurije, ali da mu nimalo ne vjeruje. Chelo odluči prekinuti vezu s Betom kako bi se posvetila Mauriciju. Camilo prosi Paulinu, ali ona ne pristaje na brak nego joj je dovoljno njegovo prijateljstvo. Julieta se prisjeća dana kad se njezin tata ubio i pogorša joj se. Adrián se iznenadi kada vidi očev smrtni list. Ne razumije zašto se ubio i zašto je Julieta bila tada uz njega.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Anđeli

Meral je izvan sebe od srdžbe. Uzela je Ihsanov pištolj i otišla k njemu s namjerom da ga ubije, ali dogodile su se stvari koje nije očekivala. Ejlul misli da svojom tužbom i Bušri otežava život i osjeća grižnju savjesti, posebice nakon što Mesude uhite jer prosi na cesti. Songul odlazi na policiju s Meral.



NOVA TV, 20.15, TURSKA SERIJA, Tuđi život

Gospođa Mahide priprema CD na kojem su snimljena priznanja i odnosi ga Dilari. Asuman iskorištava priliku što Dilara nije kod kuće te uzima taj CD i smjesta ga nosi k Džandan. One sada imaju novi adut u rukama. Selma dobije Džihanove upute kako da obriše Hazalino ime iz Harunove tvrtke koja služi kao paravan. Zbog toga se sastaje s tajnovitim hakerom koji se šokira čuvši Hazalino ime. Nakon smrti gospodina Burhana gospođa Mahide rabi priliku kako bi pronašla novog saveznika. Asuman je prava osoba koja može provesti zlobne planove gospođe Mahide.

NOVA TV, 22.00, DRAMSKA SERIJA, Zlatni dvori

Sanitarna inspekcija potvrđuje da je uzrok trovanja konja onečišćena voda. I dok Antun strahuje da će otrovana voda naći podzemni put do njihovog izvora, Tomislav u panici zove svoje ljude da maknu sporne bačve s ilegalnog odlagališta.

Irena i Vinko su u sve boljim odnosima. On odlučuje raščistit odnos sa Sonjom i poziva ju na piće, gdje mu ona prizna da ga voli već godinama. Šokirana Martina svjedoči priznanju.

Kako bi skinula Mladenovu sumnju, Eva odluči prekinuti sve kontakte s Tomislavom. No, on inzistira na posljednjem piću te ju vodi u Osijek, gdje ih zagrljene ugleda Nera. Šokirana Nera otkrije Žani da ih je vidjela, a ona ju nagovori da to kaže Mladenu.

Zvonko je i dalje shrvan – Ivica mu se ne javlja. Kata je očajna, izgubila je prijatelja zauvijek. Ivan i Martina se polako ponovno povezuju.