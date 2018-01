SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Nakon iznenadnog vjenčanja Sureja i Faruk dolaze u palaču (Istanbulska nevjesta)

HRT1, 12.30, MEKSIČKA SERIJA, Zaljubljena u Ramona

Juana predbaci Ramónu što otvara radionicu prekoputa Fabioline i pokušava ga nagovoriti da je otvori negdje drugdje. On tvrdi da je ta lokacija sasvim slučajno odabrana. Prizna da će mu biti teško svakodnevno gledati Fabiolu koja se udala za drugoga. Fabiola kaže Franciscu da je grozno što Ramón otvara radionicu prekoputa njezine, a on odgovori da bi trebala prepustiti posao ujaku i prestati raditi. No Fabioli su taj posao ostavili roditelji i ona ga ne želi napustiti. Hortensia čuje kada Julio kaže Juani da je voli i pokuša je poljubiti. Hortensia izvrijeđa Juanu, a Julio kaže da se namjerava oženiti s njom. Hortensia mu odgovori da nikad neće imati njezin blagoslov. Antonio prijeti Roxani tužbom, a ona odgovori da mu neće dopustiti da viđa sina. Hortensia kaže Fabioli da mrzi Juanu i da neće dopustiti da se uda za Julija. Kada Hortensia ugleda Ramóna, onesvijesti se. On se ponudi da je odveze u bolnicu. Francisco nasrne na njega. Julio sprečava tučnjavu. Santiago kaže Andrei da je ne želi izgubiti i poljubi je.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Anđeli

Feride tjera Topraka iz kuće, kad na vrata iznenada dolazi njen otac koji je šokiran životom koji vodi njegova kćer. Selin smišlja plan kako bi se osvetila Zehri te je da izbaciti iz kuće. Na rubu vlastitih snaga, Kemal se suočava sa svima. Posljednja bitka nekome će označiti kraj, a nekome početak.



NOVA TV, 20.15, TURSKA SERIJA, Istanbulska nevjesta

Braća negoduju zbog Farukova eksponiranja. U kratko vrijeme Sureja i Faruk organizirat će svoje vjenčanje iz vedra neba. Faruk želi da kao njegova supruga živi u palači u Bursi kako bi obitelj ostala na okupu. Njihovu sreću ne dijele svi. Čim Sureja stigne u palaču, Esma joj pretvara život u pakao. Ali i Sureja je tvrdoglava kao Esma i odlučuje da se nikad neće predati.

NOVA TV, 21.20, TURSKA SERIJA, Bit ćeš moja

Kad se Nihan vrati s Lejlina vjenčanja, dočeka je Emir. Sretni trenuci koje je provela s Kemalom na svadbi pretvaraju se u noćnu moru. Kad se Emirov bijes otme kontroli, Vildan to ne može mirno promatrati. Emirov je odgovor na to da je izbaci. Kad sazna što je Nihan doživjela, Kemal se suoči s Emirom. Niti će Emir napustiti Nihan niti će Kemal odustati od nje. Od dva zakleta neprijatelja samo jedan može izaći kao pobjednik.