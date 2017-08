SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Na živote Kemala i Nihan nadvili su se crni oblaci (Bit ćeš moja)

HRT1, 12.25, MEKSIČKA SERIJA, Voli me zauvijek

Osvaldo priznaje Gonzalu da je bio u vezi s Angélicom i moli ga da to ne utječe na njihovo prijateljstvo. Raquel optuži Nuriju za krađu nakita i sjeti se da je Nuria žena u crvenoj haljini koja je pucala u njezina muža. Nuria nasrne na Raquel i pobjegne. Gonzalo je odluči prijaviti policiji i zamoli Osvalda da razgovara s njom.





NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Anđeli

Nazan mora naći mjesto za stanovanje nakon što prepusti sve svoje nekretnine Džemre. Sadulah počinje raditi u Selininoj tvrtki. Songul ne zna za Selinine planove i jako je sretna što joj je otac pronašao posao.

NOVA TV, 20.15, TURSKA SERIJA, Bit ćeš moja

Kad Nihan kaže da se želi rastati od Emira, u kući nastane veliki skandal. Dok Ozan Nihan odlučno okrene leđa, Zejnep postaje još više znatiželjna u vezi velike obiteljske tajne. Kad se poželi približiti Emiru, on je nije u stanju ni primijetiti. Zejnep još jedanput shvati da će izgubiti Emira ako Nihan ode. Baš kao Nihan, i Kemal se priprema za dan kada će biti zajedno. Asu to primijeti i uhvati je panika, pa utjehu potraži kod Fehime. Spremna je učiniti sve kako bi ih spriječila. Kad otkriju čvrst dokaz vezan uz ucjenjivača, Kemal i Nihan se nađu na pragu nove odluke. U istom trenu netko zakuca na Emirova vrata. Za jednu od dvije strane svanut će novi dan, a za drugu će to biti glasnik tame koja dolazi.