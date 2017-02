SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Merjem vraća sina Elif i Kahramanu. Kako će oni reagirati? (Sudbina)

HRT1, 12.25, DRAMSKA SERIJA, Mjesto koje zovem dom

Elizabeth zbog infarkta završi u bolnici, no oporavit će se. U bunilu, umalo da nije Jacku otkrila tajnu iz svoje prošlosti. Elizabeth i Jack opet se zbližavaju. George vodi Saru na izlet i otkriva joj da je volio Elaine i nikad više nije tako volio nikoga drugog – do sada. No oboje oklijevaju otići korak dalje s obzirom na tako različite svjetove iz kojih potječu.

NOVA TV, 18.15, TURSKA SERIJA, Anđeli

Serkan nastoji iznova steći Ejlulinu naklonost i napadne Kemala nakon što je pokušao silovati Ejlul, no ona ga zamoli da joj se ne miješa u život. Mesude napadne Ejlul i kaže joj da će se rastati od Kemala. Gunejev otac želi da Gunej prekine sa Songul.

NOVA TV, 20.15, TURSKA SERIJA, Sudbina

Toprak dobije vrućicu i stari ga par odnosi u bolnicu. Liječnik u bolnici prepozna oteto dijete iz vijesti po madežu koji ima od rođenja, no par uzima dijete u zadnji tren i opet nestaje. Kad Kahraman provjeri bolničke papire, shvati da je to par kojemu je njegova sestra pomagala pa zaključi da je dijete otela ona. Merjem osjeća krivnju i vraća bebu Kahramanu i Elif. Hoće li joj Elif i Kahraman moći oprostiti?

NOVA TV, 21.15, TURSKA SERIJA, Obitelj mog oca

Fadil koji je otjeran iz obitelji kao zadnje rješenje dogovara suradnju sa Suzan te postaje sredstvo za izvedbu podlih planova koje je skovala protiv Nilgun. Nakon što joj Fadil pokaže fotografiju na kojoj su Kemal i Suzan u zagrljaju, Nilgun se suočava s osjećajima koje prije nije poznavala.

NOVA TV, 22.15, DRAMSKA SERIJA, Zlatni dvori

Nera odlazi na groblje gdje susreće nepoznatu ženu u crnom od koje dobiva utjehu. Osnažena i spremna krenuti dalje sa svojim životom, Nera ugleda intiman i dirljiv susret Mladena i Eve. I dok se Eva pokušava vratiti u Mladenov život, Nera je opet slomljena. Mladen donosi Neri poklon isprike za propali dogovor, ali ona nije kod kuće pa ga ostavlja Nikoli. U međuvremenu, Žana pogrešno shvati kako Nikola bračni život percipira kao zatvor te se naljuti na njega, pakira se i želi otići u Zagreb. Nikola joj se brzo iskupljuje i poklanja joj dar koji je Mladen namijenio Neri – cvijet i knjigu za djecu. Slomljena Kata uz pomoć Domagoja dolazi k sebi i odlučuje Ani i Petru pokloniti svoje karte za Portugal, kako bi malo uživali i bili nasamo. Ana povjerava majci kako se ne želi preseliti k Petru, a Petar pak radi na tome da ju što prije dovede u ljetnikovac.