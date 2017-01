SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Ljubomorni Maksut prijeti Elif. Hoće li ju Kahraman spasiti? (Sudbina)

HRT1, 12.25, BRAZILSKA SERIJA, Život teče dalje

Dok napušta Manuelinu kuću Anu zamalo pregazi auto. Sofia optuži sestru da joj je uzela Miguelov prsten iz kutije s nakitom. Suzana razgovara s Renatom i kaže mu da je Alice čula njihov razgovor i da joj nije bilo drago. Ana dolazi kući i prisile je da proba vjenčanicu. Cris ruča s Matiasom i kaže mu da je grozno imati prelijepu kuću, a biti sama. Dora govori Celini da sluti da je Marcos prodao Sofijin prsten kako bi platio web dizajnera. Olívia sluša mamin razgovor. Dora želi razgovarati s Marcosom, ali Olívia je prekine. Prizna joj da je izgubila Sofijin prsten. Rodrigo odlazi Ani i ugleda je u vjenčanici. Moli je da odustane od udaje. Ana ga zamoli da je ostavi na miru. Renato želi pojasniti Alice razgovor između njega i Suzane, a Alice ga zamoli da joj da vremena. Olívia uspije naći Sofijin prsten u autu prijateljičine mame, ali zamoli Doru da ne kaže Sofiji da ga je ona ukrala. Lúcio se čudi zbog Anina nestanka. Ana ispriča Alice što joj se dogodilo i kaže da nije više sigurna da se želi udati za Lúcija.

NOVA TV, 18.15, TURSKA SERIJA, Anđeli

Meral je otišla iz doma i sad živi s majkom. Seher skriva svoju kćer i nastoji ne privući pozornost. Gokhanova sumnjiva smrt sve je potresla.



NOVA TV, 20.15, TURSKA SERIJA, Sudbina

Čuvši da će se Elif udati za Kerema, Maksut odlazi do Elifina restorana, izvlači pištolj i kaže da joj neće dopustiti da bude ni s kim drugim. Kahraman dozna da je Elif u Maksutovim rukama te joj krene u spas. Elif je ostala sama s Maksutom s pištoljem na čelu. Više to ne može izdržati. Kaže Maksutu da nikad neće biti s njim, a on je ne može ubiti sve i da želi.

NOVA TV, 21.00, TURSKA SERIJA, Obitelj mog oca

Dok se Nilgun brine zbog sina Kadira koji ide na operaciju, nije svjesna osvetničkog plana koji sprema Suzan. Kemal saznaje za Suzanine planove. Što će Kemal poduzeti?